Buscan Chivas y Atlas su primer triunfo del torneo

Guadalajara, Jalisco.- Los equipos tapatíos han figurado en el Apertura 2018... pero en los últimos lugares. Chivas es penúltimo con un punto, mientras que el Atlas es antepenúltimo con dos unidades.Las victorias no han llegado a los cuadros de Jalisco, el Rebaño en medio de su consolidación financiera apostó por el técnico José Saturnino Cardozo y sólo ha cosechado una unidad.Los rojiblancos se meterán esta noche al Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente para enfrentarse a un Veracruz en medio de una revuelta por la salida de Guillermo Vázquez de la dirección técnica, y por la revelación de que en el club se manejan dobles contratos.“Es difícil que los resultados no nos acompañen, pero nos deja tranquilos el funcionamiento colectivo, la unión del plantel y el trabajo día a día, todo va de la mano y sabemos que hay que seguir así para que los triunfos vengan por sí solos”, dijo el portero de Chivas, Raúl Gudiño.“Tenemos que mejorar la coordinación, porque si bien para atacar el equipo se ve bien, a veces nos falta ese detalle de estar más cerca de la marca al defender, tener mayor atención cuando no contemos con la pelota”.Y a las 20:00 horas, los Zorros recibirán en el Estadio Jalisco al hermano Morelia con el cometido de lograr su gol y triunfo en el torneo.“Tienen que concentrarse dentro de la cancha, que no se pierda tan rápido la pelota y atinarle al marco, bueno... sí le atinan, pero no la meten”, dijo Alfredo “Pistache” Torres, leyenda rojinegra.“Esto se tiene que componer, se ha empezado mal, pero veo que muchos de los jóvenes traen ganas de triunfar y espero que se compongan lo más rápido que se pueda, porque nuestra afición del Atlas, que es la mejor de todo México, ya merece algo”.Se quedan Carlos Salcido y Alan PulidoCarlos Salcido y Alan Pulido no viajaron a Veracruz para el partido de la Jornada 5 contra los Tiburones Rojos.Salcido se perderá el juego por una molestia en la rodilla.“Carlos Salcido no realiza el viaje a Veracruz al referir dolor en el menisco lateral de la rodilla izquierda”, publicó Chivas en su cuenta oficial de Twitter.El capitán rojiblanco fue titular en las 4 fechas anteriores y será el primer partido del Apertura 2018 que no juegue.Su lugar podría ser ocupado por Hedgardo Marín, quien ha tenido actividad con el equipo Sub-20, o Mario de Luna, quien ha sido titular en los partidos de Copa MX (contra Alebrijes de Oaxaca y Monarcas Morelia).Pulido se perdió el partido del domingo contra el Santos por una molestia en el aductor izquierdo, y no alcanzó a recuperarse para el partido de hoy.