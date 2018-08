Luce Ramos en su debut con Filis

En su primer juego con su nuevo equipo, Wilson Ramos conectó tres extrabases y produjo tres carreras para ayudar a que los Filis de Filadelfia vencieran este miércoles 7-4 a los Medias Rojas de Boston.Pese al triunfo, los Filis siguieron dos juegos detrás de Atlanta, líder de la División Este de la liga Nacional. Filadelfia dividió honores en la serie interligas de dos juegos ante los Medias Rojas, que tienen la mejor foja en las Grandes Ligas.Fue la segunda serie que los Filis han igualado ante Boston en tres semanas.Siete relevistas se combinaron para permitir una carrera sucia en seis innings y un tercio por Filadelfia. Tommy Hunter (4-2) se llevó la victoria al sacar un out del sexto capítulo.El dominicano Seranthony Domínguez consiguió los últimos cuatro outs para sumar su salvamento 13 en 16 oportunidades.El cátcher venezolano Ramos, dos veces elegido al Juego de Estrellas, fue adquirido a Tampa Bay el 31 de julio. Contribuyó con los Filis al fin, luego de perderse un mes de actividad por un tirón de muslo.El serpentinero mexicano Héctor Velázquez no aceptó hit, no le hicieron carrera y tampoco dio bases por bolas.Ramos disparó el segundo triple en su carrera y el primero en siete años, al inaugurar la parte baja de la sexta entrada, frente a Joe Kelly (4-1).Por los Medias Rojas, los dominicanos Eduardo Núñez de 2-0, Rafael Devers de 4-1. El venezolano Sandy León de 4-1.Por los Filis, los venezolanos César Hernández de 5-0, Asdrúbal Cabrera de 4-1 con una anotada, Ramos de 4-3 con tres anotadas y tres impulsadas, Odúbel Herrera de 4-1 con una remolcada. Los dominicanos Maikel Franco de 3-1 con una producida, Carlos Santana de 1-1 con una empujada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.