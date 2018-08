Investigará SAT los dobles contratos en la Liga MX

Ciudad de México— Después de que Guillermo Vázquez, ahora ex entrenador del Veracruz, y la propia directiva de los Tiburones Rojos aceptaran que existen dobles contratos en el futbol mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -vía el Servicio de Administración Tributaria (SAT)- advierte que investigará a los equipos, publicó El Universal."La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, informa que, respecto a la presunta existencia de dobles contratos en el futbol mexicano, investigará y en caso de encontrar hechos que puedan configurar evasión fiscal o algún otro delito relacionado, procederá conforme a sus facultades y obligaciones legales", afirma la dependencia, mediante un comunicado."Como parte de sus atribuciones, el SAT vigila permanentemente el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos los contribuyentes, con independencia del giro o actividad económica que realicen; para ello se allega de información de diversas fuentes: financieras, de seguridad social, recibos de nómina, entre otros, y con ello determina cuando hay posible evasión fiscal".Incluso, el SAT recuerda que ocultarle información con el objetivo de no pagar impuestos es un delito."El SAT desconoce los dobles contratos que se han referido en el ámbito deportivo. El SAT tiene facultades para verificar las condiciones contractuales y económicas que pacten el Club y el futbolista, no así la información que reporten los Clubes a la Federación Mexicana de Futbol", asegura."Es importante aclarar que simular actos que tengan por objeto ocultar al SAT por parte de los futbolistas el total de los ingresos percibidos es un delito, así como lo es no enterar las retenciones de Impuesto Sobre la Renta realizadas a los futbolistas por parte de los Clubes".

