Avanzan Del Potro y Halep en duelos aplazados

Mason, Ohio.- Un día después de lo previsto, Juan Martín del Potro jugó su primer encuentro como tercero del escalafón mundial y resolvió sin problemas su duelo en la segunda ronda del Masters de Cincinnati. Sin tiempo para festejos ni análisis, el argentino disputaba por la noche el partido de la tercera ronda.Del Potro (4to preclasificado) doblegó 6-2, 6-3 al surcoreano Hyeon Chung en un encuentro pautado originalmente para el miércoles por la noche, pero que no alcanzó a comenzar siquiera debido a una lluvia torrencial.Otro aguacero interrumpió las acciones ayer, cuando no se había completado el primer game. Hubo que aguardar otra hora antes de reanudar las hostilidades, si bien no hubo más afectaciones en el resto del duelo.La holgura con la que solventó el duelo fue una buena noticia para el argentino, quien pudo así reservar algo de energía para el duelo nocturno, último de la jornada, que le espera ante el australiano Nick Kyrgios, si las condiciones meteorológicas lo permiten.El tandilense de 29 años trepó al tercer puesto del ranking, la mejor ubicación de su vida, recién el lunes, desplazando a Alexander Zverev, quien había sucumbido en los cuartos de final del Masters de Canadá.Otra que no logró terminar su encuentro el miércoles fue Simona Halep. La rumana sólo necesitaba ocho puntos para completar una remontada que tuvo que esperar ante Ajla Tomljanovic.Halep completó la obra y se impuso por 4-6, 6-3, 6-3.En los partidos pospuestos, nadie estuvo más cerca de ganar que Halep, quien se sobrepuso a una lesión y había remontado el tercer set cuando comenzó a llover.Después de ganar su segundo título en Canadá, Halep llegó a Cincinnati con la intención de extender su buen momento de cara al Abierto de Estados Unidos. Al parecer, se resintió de una lesión lumbar el miércoles por la noche, cuando sirvió una bola a 169 kph (105 mph) en el segundo set.Tras perder los primeros tres games del último set, solicitó una pausa para que la trataran.Halep regresó a la cancha y tomó control del juego cuando vino la suspensión.

