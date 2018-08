Al ruedo tres ases

Ejecutante del ‘par monumental’, el matador tlaxcalteca Uriel Moreno ‘El Zapata’ regresa a la ciudad luego de 10 años de ausencia y esta noche cumplirá la primera actuación de su carrera en la Plaza Alberto Balderas, donde alternará con Alfredo Ríos ‘El Conde’ y con Antonio García ‘El Chihuahua’, en la corrida nocturna publicitada como ‘Los Ases del Tercio de Banderillas’.Moreno, quien nació el 21 de diciembre de 1974, en Emiliano Zapata, Tlaxcala, señaló que un cartel compuesto por banderilleros, representa un plus para el público que gusta de este tercio en la ‘fiesta brava’.“Creo que el cartel está muy bien pensado, siempre una corrida de matadores que cubren el segundo tercio, en este caso, las banderillas, es un plus y da interés a la gente que le gusta el segundo tercio”, expresó. Moreno, de 43 años, quien tomó la alternativa el 11 de mayo de 1996, de manos de Eloy Cavazos, en Puebla, Puebla, anticipó que esta noche enseñará su tauromaquia y demostrará el por qué tiene más de 20 años como matador de toros.“Creo que la nueva generación de taurinos, de millennials que vienen a los toros, no conocen al ‘Zapata’ más que por videos y yo creo que mañana –hoy- podemos mostrar nuestra tauromaquia y demostrarles el por qué toreamos tantos años”, expuso.Afirmó que tratará de pegar el ‘par monumental’ en el ruedo del coso local, si el toro se presta. “Depende de las condiciones del toro. Recordemos que para el ‘par monumental’, el toro tiene que arrancar de una distancia lejana para que me dé tiempo de dar el giro y tal, pero si el toro me da oportunidad, seguro que lo pegaré porque es parte de la tauromaquia”, expuso.Comentó que las veces que no ha banderillado, el público le ha exigido que lo haga. “Si no sale el ‘par monumental’, seguro que haré de la mejor manera o la mejor interpretación del ‘Zapata’ para que cubra muy bien ese segundo tercio”, dijo.Manifestó que la citada suerte es el mismo movimiento que el ‘pase del imposible’ que acuñó el poblano Antonio Moreno Campos con la muleta, sólo que con las banderillas.“Es un giro de 360 grados, giras a favor del vuelo natural del cuerpo donde tiene que salir la pierna y terminas poniéndole un par por la espalda, que es el de calafia”, afirmó.Aparte del tercio de las banderillas, apuntó que brindará su variado toreo con el capote y con la muleta tratará de ganar las orejas.“La verdad es que venimos con una racha muy buena de cortar orejas. Se ganan con la muleta y se cortan con la espada, también hay que matarlos”, apuntó.Subrayó que la estocada es la rúbrica a una faena.“Puede haber una faena interesantísima o de gran valía, pero si no la firmas con una estocada, no pasa nada. A lo mejor, la gente te lo agradecerá, pero siempre es mucho mejor poner la rúbrica a una obra de arte”, enfatizó.