Aconseja Chávez a 'Canelo' para vencer a Golovkin

Una pelea inteligente y con más frecuencia de golpes respecto a la primera, es lo que necesita Saúl "Canelo" Álvarez para vencer a Gennady , aunque en toda la pelea rondará el nocaut y correrá peligro, consideró Julio César Chávez.El considerado mejor pugilista mexicano de la historia acudió esta tarde al gimnasio "Ring Central", donde motivó a jóvenes que fueron parte del programa "BoxVal" de Scholas Ocurrentes, y se dio tiempo para hablar de la esperada pelea del 15 de septiembre."Creo que es una pelea muy pareja donde va a estar rondando el nocaut en cada segundo, cada minuto, pero creo que si 'Canelo' se enfoca bien y hace una pelea muy inteligente, si tiene más frecuencia de golpes puede llevarse la victoria, pero lógicamente en toda la pelea va a correr mucho peligro", expresó.Agregó será igual de pareja que la ocurrida en septiembre del año pasado en la T-Mobile Arena de Las Vegas y que terminó empatada, pues ambos se conocen, aunque espera que el tapatío salga con la mano en alto."Es una pelea complicada para los dos, creo que los dos se conocen bastante bien, será igual que la primera, esperemos que el mexicano salga con la mano en alto", dijo el legendario "JC" Chávez, quien dejó en claro que la guerra de declaraciones no afectará a ninguno."Son dimes y diretes, a la hora de la pelea los dos están enfocados en lo que quieren hacer, de 'Canelo' se habla que tiene que ajustar, Golovkin también va a ajustar", consideró.Finalmente, de la falta de actividad de prácticamente un año del "Canelo" rumbo al pleito de desempate, el ex campeón mundial consideró que no le afectará nada, ya que es un profesional que todos los días está en el gimnasio."Creo que eso no va a afectar nada, es un profesional, siempre está preparándose para cada una de las peleas, siempre metido en el gimnasio y eso le ayuda mucho", concluyó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.