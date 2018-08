Se calientan los ánimos en práctica de 49ers y Texanos

Houston.- Hubo mucha intensidad ayer cuando los Texanos de Houston y los 49ers de San Francisco se reunieron en la primera de dos prácticas en conjunto antes del partido de pretemporada de este fin de semana.Quizás incluso las cosas se salieron un tanto de control, luego que el receptor de Houston DeAndre Hopkins y el corredor de los 49ers, Jimmie Ward fueron expulsados de la práctica tras haberse inmiscuido en un altercado en la primera jugada de los ejercicios con los receptores.Ward entró por debajo del casco de Hopkins y ocasionó que el casco se soltara mientras lo cubría antes de que Hopkins capturara un pase lanzado por Deshaun Watson.Luego los dos jugadores comenzaron a empujarse y algunos golpes fueron lanzados, aunque ninguno resultó lastimado, y pronto el par estaba en el suelo rodeado por sus compañeros de equipo, incluyendo Richard Sherman, quien al parecer intentó calmar los ánimos. El orden pronto fue restaurado y ambos jugadores abandonaron el campo de práctica.El incidente tuvo lugar después de que ambos entrenadores les dijeran a sus respectivos jugadores que semejante comportamiento en estas prácticas tendría sus consecuencias.“Lo pusimos muy en claro que todo aquel que recurriera a los golpes, o si alguien hacía cualquier cosa que en un partido de verdad fuera ocasión para una expulsión, dicho jugador sería expulsado de la práctica”, dijo el coordinador defensivo de San Francisco, Robert Saleh.El entrenador de Houston, Bill O’Brien, no tenía muchas ganas de hablar sobre el incidente tal como los hizo Saleh, pero sí ofreció una concisa respuesta sobre lo que pensaba al respecto.“Es ridículo”, dijo. “Simplemente hay que seguir adelante”.O’Brien no fue el único que no tenía mucho que decir sobre lo ocurrido.“Es sólo la competencia”, dijo Watson. “Eso es todo lo que voy a decir sobre ello”.Saleh se mostró decepcionado de que tal cosa sucediera por una variedad de razones.“Es una oportunidad mal aprovechada a muchos niveles”, dijo. “Primero, no cualquiera se enfrenta a un tipo como Hopkins. Pero se tiene ahora un efecto de filtración, debido a que ahora otros jugadores tendrán que retomar las repeticiones de Jimmie, y estoy seguro que por el lado de los receptores, alguien tendrá que hacer el trabajo de Hopkins. Es algo de lo que hay que estar conscientes. Es algo real. Si uno es expulsado del partido, se crea una situación muy difícil en todos los sentidos”.

