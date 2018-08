Luce pitcheo de Chihuahuas y ligan victoria

Un rally de cuatro carreras en la quinta entrada y una sólida actuación del pitcheo de los Chihuahuas, guiaron a la novena paseña al triunfo sobre las Abejas de Salt Lake, 7-1, anoche, para de esa manera ganar la serie dos a uno y aumentar la ventaja a 4.5 juegos en la pelea por el título de la División Pacífico Sur en la Liga de la Costa del Pacífico.Kyle Lloyd abrió en la lomita por los Chihuahuas y en cuatro entradas completas permitió cinco hits, una carrera, regaló apenas una base y ponchó a tres, aunque se fue sin decisión. Su tocayo, Kyle McGrath lo relevó durante tres entradas en las que le pegaron solamente un hit, no regaló bases y tampoco recetó chocolates, mientras que Travis Radke lanzó las dos últimas entradas sin recibir hit ni carrera.Con la victoria, El Paso mejoró su marca a 69 partidos ganados y 52 perdidos, y las Abejas se quedaron con 65 victorias y 57 derrotas, cuando restan 18 partidos por disputar en la temporada regular.Hoy, a partir de las 7:05 pm en el Southwest University Park, los Chihuahuas inician una serie de cuatro partidos ante los 51s de Las Vegas, otro rival de división.La novena canina tuvo que remar anoche contra la corriente, luego de que en la segunda base las Abejas clavaron su primer y único aguijón en una rola al cuadro de Sherman Johnson que fue desviada por el primera base Allen Craig y que permitió que Bo Way llegara quieto al home.La respuesta de los Chihuahuas no tardó mucho en llegar, en la tercera entrada el dominicano Francisco Mejía pegó un doble al jardín izquierdo y Forrest Allday anotó la del empate. Después Craig pegó una línea de hit al izquierdo con lo que impulsó a Mejía a la registradora.En la quinta entrada los Chihuahuas se destaparon con cuatro carreras para tomar una cómoda ventaja de 6 a 1, de la que las Abejas ya no se pudieron levantar. Anotaron Allday en sencillo de Ty France, Luis Urías y France en doble de Raffy López y López en línea de hit al central de Shane Peterson.Finalmente, un sencillo del mexicano Urías impulsó a Javy Guerra con la séptima carrera para los Chihuahuas que se mantienen en la ruta hacia el cuarto título divisional consecutivo. (Eduardo Morán)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.