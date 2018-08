Va por título

El 17 de noviembre será la fecha en la que el chihuahuense Álex ‘Cholo’ Saucedo buscará convertirse en campeón del mundo, luego de que fue pactada su pelea ante Maurice Hooker, el monarca superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).Saucedo es nacido en Meoqui, pero residente de Oklahoma City desde niño. Aunque aún no se confirma al cien por ciento, todo parece indicar que la pelea sería precisamente en esa ciudad de los Estados Undos, por lo que el ‘Cholo’ pelearía ante su gente.Hooker (24-0-1, 16 KOs) viene de ganar el título vacante ante Terry Flanagan como visitantes en territorio británico, así que no será extraño para él ir a pelear a la casa de Saucedo (28-0, 18 KOs), quien ofreció recién una batalla memorable ante Lenny Zappavigna para ganar la oportunidad como retador obligatorio.“Me siento muy emocionado de defender mi título en una plataforma nacional y enseñarle al mundo lo que llevo al ring”, dijo Hooker. “Siento que es mi momento, estoy hambriento, he trabajado duro y estaré para hacer de Alex Saucedo mi próxima víctima”, dijo el campeón del mundo a Salvador Rodríguez de ESPN.El lunes fue realizada la subasta para los derechos de la pelea, siendo ganada por Top Rank, por lo que la función será transmitida por la cadena ESPN para los Estados Unidos.Cabe recordar que Saucedo integró hace poco tiempo a Abel Sánchez como entrenador y lleva con él ya tres nocauts en fila.En los próximos días, Top Rank dará detalles sobre la cartelera de campeonato del mundo, toda vez que superó el millón 550 mil dólares que ofreció Eddie Hearn de Matchroom Boxing, compañía que copromueve a Hooker en compañía de Roc Nation.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.