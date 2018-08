Puedo noquear a Golovkin: 'Canelo'

Ciudad de México—Saúl “Canelo” Álvarez dejó en claro que lo único que quiere demostrar ante el kazajo Gennady Golovkin es su superioridad y terminar por nocaut la pelea de desempate del 15 de septiembre, en espera de que sea la última entre ambos, aunque sin descartar una “trilogía”.A un mes de la esperada contienda que se realizará en la T-Mobile Arena de Las Vegas, “Canelo” ofreció una teleconferencia desde San Diego, California, donde entrena y afina detalles, listo para demostrar por qué es considerado uno de los mejores del mundo."No me siento con ninguna presión ni nada qué demostrar, sí que soy mejor; la primera pelea terminó en empate y creo que es lo que tengo que demostrar, que soy mejor que él y para eso me estoy preparando”, aseveró.Y para lograrlo trabaja de manera intensa, en busca de aprovechar la mínima oportunidad, algo que aprendió luego de su primer enfrentamiento, ocurrido el pasado 16 de septiembre, y en el mismo escenario donde se volverán a ver."La primera pelea me dio la pauta para saber lo que puedo hacer diferente y me di cuenta de que puedo noquearlo, lastimarlo. Esa fue mi primera pelea en 160 libras, adaptarme al peso, ahora me siento más seguro y sé qué hacer para demostrar que soy mejor”.Aseveró que “desde el primero voy a salir a trabajarlo para buscar el nocaut y para eso me estoy preparando, voy mentalizado para eso, con experiencia, quiero que termine por nocaut, que me levanten la mano y que sea un nocaut”.Reveló el pugilista tapatío que ha visto la primera pelea entre ambos al menos 10 ocasiones, en las que se ha dado cuenta de su principal error, que fue quitarse golpes de “GGG”, pero no aprovechó, algo que ahora sí hará."Como 10 veces he visto la pelea, creo que lo que me faltó, el error que cometí fue en ocasiones quitarme golpes y no aprovechar ese momento, ahora cada golpe que me quite: golpearlo; en esta pelea no pienso desaprovechar un solo momento”.Cuestionado de cómo llegará a este pleito, luego de un año sin pelear, pues su última batalla fue precisamente ante Golovkin, dijo que lo hará de la mejor forma posible y que esa inactividad no lo afectará."Me siento bien, no me afectará en absoluto, me mantengo activo, creo que lo más que he durado es de septiembre a mayo (sin pelear), tres meses más no creo que sea problema, entreno y me mantengo físicamente bien”, aunque reconoció que ahora está más ansioso por volver al ring.Finalmente, espera que esta pelea con el campeón mediano del CMB y de la AMB sea la última entre ambos, aunque aceptó que después del desempate y si la gente quiere ver una tercera, estaría dispuesto."Hay que dejar que pasen las peleas, como pasó la primera y tuvo que haber otra, ahora pienso igual, depende de esta, si la gente quiere ver otra (una tercera), en lo personal quiero que se termine, que se defina quién es el mejor y que aquí termine” su rivalidad, concluyó.En la teleconferencia, el presidente de “Golden Boy Promotions”, Óscar de la Hoya, aprovechó para anunciar que “Canelo” y Golovkin ofrecerán un entrenamiento público el 26 de agosto en el estadio de Los Ángeles Football Club.