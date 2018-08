Desconoce Monterrey dobles contratos

En el Monterrey desconocen si hay clubes que hacen dos contratos a sus jugadores y directores técnicos como se reveló que ocurre en el Veracruz.El presidente deportivo de los Rayados, Duilio Davino, aseguró que no sabe nada sobre esa práctica, puesto que no lo ha visto en los equipos en los que ha trabajado como jugador o directivo."La verdad es que no, yo siempre he estado en clubes que se han manejado de una buena forma, desconozco el tema, no quiero entrar en polémicas, ya tenemos mucho aquí como para todavía opinar de otras cosas", comentó."Estoy desconectado del tema no lo conozco".El lunes el director técnico de los Tiburones Rojos, Guillermo Vázquez, renunció a su cargo y ayer denunció al club por incumplimiento de contrato.El dueño de los escualos, Fidel Kuri, aseguró que no le debía dinero, pero la Liga MX aseguró que sí existe un contrato del cual tienen copia.De acuerdo a ese documento, Vázquez percibe 50 mil pesos mensuales, aunque el reclamo es por una cantidad mayor, que es lo que habría pactado en otro contrato.El delantero de los Rayados, Avilés Hurtado, aseguró que aunque ha escuchado del tema, nunca ha pasado por esa situación."La verdad, no sé sobre ese tema, sí he escuchado, pero yo me dedico a jugar al futbol y no pensar en nada más", dijo."Inquieta, por supuesto, uno trabaja para jugar al futbol, no para pensar en otra cosa, eso pasa a segundo plano para mí. Yo trabajo para mi club y lo demás no sé que pueda pasar".