Dobles contratos deben desaparecer en el fut mexicano: Atlas

La polémica de Guillermo Vázquez y el Veracruz tuvo eco, tan es así que el presidente del Atlas, Gustavo Guzmán, declaró que deben desaparecer los dobles contratos."La Liga debe responsabilizarse de que haya un contrato para jugadores, que así lo exige y para técnicos que no sé si lo exija, aclaro, quiero pensar que sí es obligación."Los dobles contratos, creo que no debe haber dobles contratos", dijo Guzmán.Para el directivo rojinegro la razón por la que existen dobles contratos, es para evadir impuestos por altos sueldos que perciben en promedio los futbolistas."¿Por qué hay dobles contratos? por un tema fiscal, por un tema de impuestos, por una razón que yo no entiendo. En la industria del futbol casi en todo el mundo se habla de cifras netas, entonces siento que debería de regularizarse lo de un solo contrato", explicó.Guzmán propuso que la Femexfut negocie con la Secretaría de Hacienda, para que se tope el pago de impuestos por los contratos de los jugadores, y así evitar los acuerdos por fuera de la Liga, ya sea verbales o por empresas de terceros."Aquí hay un tema de trabajo de la Liga y de la Federación, de regularizar y que la Secretaría de Hacienda, nos ayudase a que hubiese un régimen especial para el pago impuesto de los jugadores, porque por ejemplo, una vez que uno da de alta a un empleado, naturalmente es darlo de alto en el Seguro Social."Esa cuota del Seguro Social, va en función del alta del costo del sueldo, ustedes saben que los jugadores y sobre todo los de jerarquía ganan mucho dinero, si yo tengo que pagar un porcentaje para el seguro social, es injusto dado que yo y todo los clubes les damos el servicio médico por nuestra cuenta, además de tener un seguro de gastos médicos mayores", afirmó.En la madrugada del lunes, Vázquez renunció al Veracruz por falta de pago, pero el dueño de los Tiburones se ha defendido al manifestar que le cumplieron el contrato que tenían ante la Liga, pero el DT asegura que aún le deben dinero, y esto obedece al contrato que tenían por fuera."Creo que hay algunas cosas de la Liga que se tienen que mejorar y es precisamente el tema de los contratos y de los dobles contratos."No sé a ciencia cierta si Memo Vázquez tenía contrato o no tenía, por ahí Fidel dijo: 'yo no hago contratos con los técnicos, yo soy a la palabra y nos la jugamos', que es razonable, pero los contratos hay que cumplirlos", consideró Guzmán.

