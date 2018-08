A mantener vuelo

Mucho después de que la práctica en conjunto entre los Jets de Nueva York y los Pieles Rojas de Washington llegara a su fin, los mariscales siguieron platicando.A parte de los ejercicios en el campo, esos momentos le dieron a Alex Smith la oportunidad de conocer un poco más al novato de los Jets, Sam Darnold. Pero en lugar de dar algún consejo de un parte de un seleccionado del Draft de alta categoría a otro, tras 12 temporadas en la NFL, el veterano y titular de Washington quiere que Darnold trace él mismo su propio camino como novato.“Todas estas situaciones son muy diferentes”, dijo Smith. “Como mariscal él cuante con jugadores muy buenos en los que se puede apoyar y que tienen mucha experiencia en el futbol, por lo que ciertamente no necesitaba que yo le dijera nada. Creo que mi año de novato sirve más como ejemplo sobre lo que no hay que hacer en lugar de lo que sí se debe hacer”.Pero antes de que pueda hacerse acreedor al puesto de titular de los Jets, Darnold podría recibir el visto bueno al enfrentarse a Smith en el próximo partido de pretemporada de estos equipos hoy por la noche. Al entrenador Todd Bowles sólo le queda decir que, “todos nuestros mariscales necesitan estar listos para jugar”, pero Darnold estuvo encargado de la mayoría de los saques del primer equipo esta semana y llegó a impresionar a los Pieles Rojas, también.El esquinero Josh Norman comparó las habilidades de Darnold para tomar decisiones con las de Carson Wentz y Dak Prescott de Dallas, y aprendió de primera mano que Darnold no lanza como novato.“Este chico no cometió ni un solo error, y es muy preciso”, dijo Norman. “Es muy impresionante, cuando uno se enfrenta a algún novato, uno intenta hacerle las cosas difíciles y hacerlo creer que puede lanzar un pase que uno bien sabe le será útil para hacer una jugada, pero él simplemente no cayó en la trampa. Y es algo muy extraño ver a un jugador tan joven que no es fácil engañar”.Consciente de su corta edad, Darnold quiere ser más rápido a la hora de hacer jugadas. Mientras que Bowles quiere ver al destacado jugador de USC ponerse al corriente con el libro de jugadas, ya que sabe que la mejor experiencia se adquiere manteniéndose activo en el partido.“Él estudia su libro de jugadas y luego sale al campo para intentar ejecutarlas, es así como aprende, lo cual es grandioso”, dijo Bowles.

