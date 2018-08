Aceptan doble paga en Liga MX

Ciudad de México.- El futbol mexicano ya no lo esconde, los clubes hacen dobles contratos con los integrantes de su plantilla laboral.Tras la salida de Guillermo Vázquez de la dirección técnica del Veracruz, el vicepresidente de los Tiburones Rojos acreditó la existencia de dobles contratos en el club, situación que aceptaron la Liga MX y la FMF en sendos comunicados.“Hay dobles contratos, sí, sí los hay, y ahora el tema es Veracruz, pero habría que ver en otros lados, en otros lados también hay situaciones y hay otras cosas”, expresó Trejo a ESPN.Por años, tanto los clubes como la FMF rechazaron la existencia de dobles contratos o dijeron desconocer si esa práctica existía. Ahora ya no hay negación.“Que ellos tengan un arreglo con la presencia de otra contratación, que no tiene nada de irregular, diciendo que son falsos, no, se arreglan de esa manera como puede haber de otra forma, puede haber un acuerdo verbal, un pago con depósito, un pago con un convenio u otro contrato con otra firma deportiva”, explicó Trejo vía telefónica a Grupo Reforma.“¿En que reglamentación está el que no puedas tener un convenio con un club y a la vez con una firma deportiva y a la vez con una empresa privada de manejo de imagen? Entonces no sé por qué tanto barullo”, agregó.Ayer, la Liga no negó que los afiliados tengan esa práctica, al manifestar su postura sobre el caso de Vázquez, quien salió del Veracruz por presuntos adeudos respecto a un contrato no registrado ante el organismo.“Ante la posible existencia de dobles contratos entre los afiliados a la Liga MX, manifestamos que estos acuerdos entre particulares, que se encuentran fuera de las normas de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Futbol, impiden que se aplique la reglamentación de la misma cuando se habla de un incumplimiento”, señaló la Liga.