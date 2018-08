Acepta Veracruz que hay dobles contratos en el club

Ciudad de México— Mario Trejo, vicepresidente deportivo de Veracruz, reconoció en entrevista con CANCHA que hay dobles contratos en el club jarocho, como en otros equipos, y es así lo que tenía el ex DT Guillermo Vázquez con los escualos.El directivo refirió que el timonel así acordó con Fidel Kuri Grajales, dueño del club."Que ellos tengan un arreglo con la presencia de otra contratación, que no tiene nada de irregular, diciendo que son falsos, no, se arreglan de esa manera como puede haber de otra forma, puede haber un acuerdo verbal, un pago con depósito, un pago con un convenio u otro contrato con otra firma deportiva", explicó Trejo vía telefónica."Yo no le veo la maldad, lo que sí es verdad, es que por x o z razones, por cuestiones administrativas no se han signado los otros contratos, no tiene nada de malo que haya uno o dos más porque te arreglaste con alguna empresa de artículos deportivos".Trejo consideró que no hay impedimento para tener este tipo de acuerdos."¿Dónde está, en que reglamentación está? el que no puedas tener un convenio con un club y a la vez con una firma deportiva y a la vez con una empresa privada de manejo de imagen entonces no sé por qué tanto barullo", agregó.El vicepresidente de los escualos comentó que Vázquez sí tuvo contrato con el club jarocho."El arreglo fue con en presidente Fidel Kuri Mustieles, quien por diversas circunstancias después tuvo que platicar con el dueño, Fidel Kuri Grajales, el cual acepta el convenio que tenía el presidente con Guillermo, ellos llegaron a un arreglo", apuntó."Lo que sé es que empieza a haber algunas diferencias de expectativas, no necesariamente económicas, pero el señor tiene un contrato firmado que se presenta ante la Federación para su registro y para su autorización para que sea técnico de un club profesional" .y que las partes involucradas deben tratar el tema en los juzgados ordinarios.