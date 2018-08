Denuncian maltrato en cantera del Monterrey

El ex jugador Bryan Amaro, quien estuvo en las Fuerzas Básicas de Rayados, denunció que el club albiazul retuvo la carta de liberación de decenas de jugadores del desaparecido equipo de Segunda Premier evitando que se registraran en otros equipos para el presente Torneo Apertura 2018.De acuerdo a la versión de Amaro, la directiva dejó pasar varias semanas sin darle solución a los futbolistas y cuando otorgó la carta ya se habían cerrado los registros en las distintas categorías del futbol mexicano."Al terminar el torneo pasado se dio la noticia de que la 2a División desaparecía. Hasta ahí, todo bien, por circunstancias económicas, por simple decisión, porque así lo decidió la Federación, por cualquiera de estos y otros motivos, se entiende."Lo que no se entiende son los manejos por parte del Club. De entrada, quedaron libres entre 10-25 jugadores, los cuales por agradecimiento por haber formado parte de tu club, por darte los campeonatos que tanto presumías tú como directivo o empleados de Fuerzas Básicas, son merecedores de seguir buscando su sueño en cualquier equipo de México."Para que esto suceda, dichos jugadores necesitan la tan famosa "carta", la cual por años y años se las han negado a jugadores argumentando el tan brillante comentario 'no te la damos porque sabemos que puedes lograr algo en otro club y eso nos perjudica'", expuso en un escrito que tituló "La Pobreza Humana en el Futbol Mexicano (Y más en el Club de Futbol Monterrey)".Amaro aseguró que varios futbolistas tuvieron que presentarse por su cuenta en las oficinas del club en el estadio y a El Barrial para pelear por su carta de liberación, pero no fueron atendidos por ninguna persona con la autoridad para solucionar el problema."Pues resulta que este tema de la carta ya se resolvió. ¡Ya se las dieron hoy (martes)!, pero ¿qué creen? La fecha de registros se cerró el día de ayer (lunes) a punto de iniciar la 4a jornada. De verdad una vez más, ¡qué poca madre!", se lamentó.Amaro, hoy de 27 años de edad, fue parte del Monterrey entre el 2007 y 2011. Jugó en Segunda y Tercera División, así como en la desaparecida Primera A y con la categoría Sub 20. No llegó a debutar en Primera División.Tras alejarse del futbol, estudió en la Universidad de Monterrey y se graduó como Licenciado en Contaduría y Finanzas.Su hermano Érick de Jesús Amaro Cepeda, de 20 años, es quien jugaba en el equipo de Segunda Premier y, presuntamente, fue de los afectados, tras haber hecho su proceso desde la categoría Sub 15.Al ser cuestionado al respecto, el presidente deportivo de Rayados, Duilio Davino, aseguró que desconocía el asunto."Estoy llegando, desconozco el tema, deja ver qué pasó y te lo digo con mucho gusto", dijo al ser abordado en el Aeropuerto Internacional de Monterrey a su regreso de Puebla, donde el primer equipo jugó un partido de la Copa MX.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.