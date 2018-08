Veracruz— América "nada" tranquilo en la Copa MX.Las Águilas derrotaron con facilidad 3-0 a Veracruz en la Jornada 4 del torneo, mantuvieron su invicto y ya se acercan a los Octavos de Final.El equipo de Miguel Herrera, plagado de jóvenes, se hizo cargo de un rival que horas previas a este partido aceptó la renuncia de su ahora ex DT Guillermo Vázquez.América atacó en todo momento a los escualos, que sufrieron con elementos como Diego Lainez y Cecilio Domínguez.En el minuto 27', previo a una serie de llegadas que no culminaron en gol azulcrema, América se lanzó al ataque por su banda izquierda y en una buena combinación de Domínguez y Carlos Vargas, el balón cayó para que Henry Martín rematara de cabeza y colocara el 1-0.Las Águilas no bajaron la intensidad durante el resto de la primera parte y ya en el 37' alargaron su ventaja cuando Cecilio convirtió el segundo tanto al marcar de penal.Bastaron cuatro minutos más para que el propio paraguayo cerrara la cuenta con un remate dentro del área de Veracruz y sellar el 3-0.En el complemento las Águilas manejaron el partido, dieron descanso a Lainez, Edson Álvarez y Renato Ibarra, y además gozaron con el penalti que le atajó Agustín Marchesín a Antonio Martínez al 76' para redondear la fiesta.Con este resultado América ya suma 7 puntos y es líder del Grupo 7 de la Copa MX.

