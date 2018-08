En su tierra

Más de 10 años han pasado de aquel seis de julio del 2008, cuando Antonio ‘El Chihuahua’ García, tomó la alternativa de manos de su padrino Eloy Cavazos, con Óscar San Román como testigo, en esta ciudad.García Mariñelareña viajó en el tiempo y se trasladó a aquel inolvidable domingo por la tarde en su carrera, en la Plaza Alberto Balderas.“Cuando yo tomé la alternativa sabía que era un camino nuevo, después de ser la figura del toreo de los novilleros en México, liderando el escalafón durante cuatro años, siendo el número uno, pero sabía que entraba a una guerra nueva. Entraba ahora sí que, como decimos, a la Champions y mantenerse en la Champions del toreo cuesta mucho”, expuso.Este viernes, a la vuelta de poco más de una década en los ruedos, de mucho esfuerzo, sacrificio y apoyo de los chihuahuenses en un estado que dijo, no es taurino, en su corrida 300 en la ‘fiesta brava’, el llamado ‘Torero de la Tierra’, regresará al coso de la Plaza Alberto Balderas junto a Alfredo Ríos ‘El Conde’ y Uriel Moreno ‘El Zapata’, en el festejo publicitado como ‘Tres Ases del Tercio de Banderillas’.Frente a Ríos –quien dice adiós al toreo– y Moreno, a quienes consideró dos maestros de la tauromaquia y los siguió desde pequeño, García anticipó que saldrá por el triunfo y se autodefinió como un torero que se ha abierto paso y que no se deja ganar la pelea por nadie.“Es un figurón del toreo –Ríos– y cuando una figura del toreo de esa magnitud se va, hay que reconocerle, pero al fin y al cabo cada quien vamos por lo nuestro y yo voy a salir a dar lo mío este viernes y eso es lo que me llevo”, manifestó.Para ello, comentó que tiene preparadas ocho formas distintas de colocar las banderillas.Bajo este festivo marco en su carrera y al lado de sus dos ídolos en el cartel, ‘El Chihuahua’ manifestó que tiene un sueño por cumplir en esta corrida nocturna en el céntrico coso de Avenida Ferrocarril y Abraham González: cortar un rabo.“He tenido muchas tardes importantes, he indultado un toro aquí, me falta cortar un rabo. Ojalá y este viernes pueda concretarlo porque para mí es un sueño, cortar un rabo en esta plaza y lo busco. Lo traigo en mi mente y en mi corazón. Ojalá un toro embista para poder cuajar una faena de rabo”, expuso.Acerca de la ganadería Vistahermosa, de la familia Barbachano Cordero, cuyo encierro ya está en los corrales del citado inmueble con un peso promedio de 536 kilos, manifestó que le debe todo a ella.“Una ganadería que le debo todo. Es una ganadería que todo lo que tiene ‘El Chihuahua’ ahorita, la finca, los coches, mi buena ropa, mis vestidos de torear nuevos se lo debo a esa ganadería porque es la que me dio el triunfo de las dos orejas –el cuatro de enero del 2015– en la Plaza México”, expuso.En el inmueble local, ‘El Chihuahua’ sostiene una conexión especial con el tendido, gracias a la espectacularidad que muestra a la hora de banderillar y el sentimiento que proyecta con la muleta.

