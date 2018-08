Por buen camino

Ciudad de México.- Los dos boxeadores muestran físicos trabajados a un mes de la cita. Tanto el mexicano Saúl Álvarez como el kazajo Gennady Golovkin demostraron que van por el camino correcto para estar por debajo de las 160 libras, peso límite de los medianos.A 30 días del combate que sostendrán el 15 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, ambos peleadores cumplieron sin problemas con el prepesaje que solicita el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).El reglamento del organismo boxístico le pide a los púgiles subir a la báscula un mes antes del pleito, esto para controlar el peso de los deportistas y para que puedan bajar de manera gradual.A un mes se les otorga 10 por ciento del límite de la categoría. En este caso, los medianos son de 160 libras, por lo que el límite era de 176 libras, cifra con la que no batalló ninguno.Desde su guarida en San Diego, el tapatío presentó un peso de 167.4 libras, mientras que desde las montañas de Big Bear, en California, el kazajo dio 168.3 libras.“Canelo está perfectamente en el camino para hacer el peso”, dijo Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, mientras que de Gennady dijo “nuestro campeón Golovkin bien, dentro del margen del 10 por ciento”.El siguiente pesaje será a siete días del combate, y ahí el margen que se les otorga es de sólo el 5 por ciento de la división, un total de 168 libras, algo que ayer ya hubiera podido cumplir el llamado “Canelo”.Preparan encontronazo Juárez-NavaMariana Juárez y Jackie Nava coincidieron en el combate que ambas sostendrán entre sí se lo merece el público... y ellas también.Tras ganar sus respectivos combates la noche del sábado, las boxeadoras mexicanas se vieron cara a cara en una conferencia de prensa que se realizó en la Arena Ciudad de México.“Feliz y es una pelea que el público esperaba y no la merecemos nosotras. Vamos a dar una gran guerra arriba del ring, y el que va a salir ganando es el público”, apuntó la llamada “Barby” (50-9-4), quien expuso el cetro gallo del Consejo Mundial de Boxeo.“La pelea falta ver dónde y la fecha, pero el lugar es dónde las empresas decidan, y yo estoy lista. Será una pelea interesante. Ella me quiere noquear y yo la quiero noquear”, reiteró la tijuanense Nava (34-4-3).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.