Ciudad de México— El gol de chilena de Cristiano Ronaldo a la Juventus en la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones 2017/18 figura entre los once favoritos a gol del año de la UEFA, que incluye los tantos marcados en once competiciones diferentes.Entre los once aspirantes a llevarse el premio, hay dos jugadoras españolas: Olga Carmona y Eva Navarro. El gol de Carmona corresponde a la fase de grupos del Europeo femenino Sub 19 de la UEFA, donde España ganó a Suiza por 0-3. Mientras que el tanto de Navarro, fue en la final del Europeo femenino Sub 17, cuando España venció a Alemania por 0-2.Los internautas podrán votar su gol favorito en el portal de UEFA.com, donde se pueden ver los once goles y elegir el favorito mediante emoticonos. El 27 de agosto se anunciará el gol ganador.Los premios en anteriores ediciones fueron para Lionel Messi, del Barcelona, que lo ganó en 2015 y en 2016, y Mario Mandzukic (Juventus), que lo consiguió el pasado año, en 2017.Los once candidatos al gol del año para la UEFA son: - Lucya Bronze (LYON-Manchester City, 1-0): Semifinales de la Liga de Campeones femenina (29/04/18).- Olga Carmona (Suiza-España, 0-3): Fase de Grupos del Europeo femenino Sub 19 (21/07/18).- Elisandro (Sporting CP-Inter movistar, 2-5): Final de la Copa de la UEFA de Futbol Sala (22/04/18).- Elliot Embleton (Turquía-Inglaterra, 2-3): Fase de Grupos del Europeo Sub 19 (17/07/18).- Christian Eriksen (República de Irlanda-Dinamarca, 1-5): Playoffs de los partidos Clasificatorios Europeos para el Mundial de Rusia (14/11/17).- Paulo Estrela (Porto-Besiktas, 5-1): Fase de Grupos de la UEFA Youth League (13/09/17).- Eva Navarro (Alemania-España, 0-2): Final del Europeo femenino Sub-17 (21/05/18).- Dimitri Payet (Marsella-Leipzig, 5-2): Cuartos de final de la Liga Europa (12/04/18).- Gonçalo Ramos (Eslovenia-Portugal, 0-4): Fase de Grupos del Europeo Sub 17 (07/05/18).- Ricardinho (PORTUGAL-Rumanía, 4-1): Fase de Grupos de la Eurocopa de Futbol Sala de la UEFA (31-01-18).- Cristiano Ronaldo (Juventus-REAL MADRID, 0-3):: Ida Cuartos de Final de la Liga de Campeones (03-04-18).Hora de publicación: 08:52