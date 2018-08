Mucho en juego

Determinados a ganar para continuar con la suma de unidades y enfocarse en los octavos de final, los Bravos FC Juárez visitarán hoy, a las 20:00 horas, a los Xolos de Tijuana, en duelo correspondiente a la fecha cuatro del Apertura 2018, en la Copa MX, en el Estadio Caliente, en Tijuana, Baja California.Además de los tres puntos en disputa, el capítulo dos del duelo fronterizo tendrá en juego el liderato del Grupo 2 y la calificación a la siguiente fase, a la cual accederán los nueve primeros sitios de cada pelotón, más los siete mejores segundos.Los Xolos lideran el referido pelotón con cuatro puntos, misma cantidad que la de Bravos, pero mejor diferencia de goles para los bajacalifornianos.Ambos conjuntos se vieron las caras en la fecha uno de la competencia, el 25 de julio, en esta ciudad y empataron a cero goles.Rodrigo Prieto, delantero del cuadro local, enfatizó que el objetivo de los Bravos es seguir con la suma de unidades en este torneo, tal como lo han hecho hasta ahora en el Ascenso MX.“Contra Xolos, partido importante, queremos seguir sumando también en la Copa, creo que llevamos los dos torneos de la mano. Vamos muy bien y vamos a buscar lo mismo allá en Tijuana”, declaró.Prieto Aubert mencionó que para el FC Juárez, la Liga y la Copa tienen la misma importancia.“Yo creo que sí, se ha visto lo mismo, no, creo que se la ha dado la misma importancia a los dos torneos. Vamos bien en los dos torneos, lógicamente siempre tiene que haber cambios, eso ya le toca al cuerpo técnico, darles minutos a todos los jugadores, pero yo creo que, de buscar siempre ganar, son las dos competencias”, expresó.La semana anterior, en la jornada tres, los Bravos descansaron, en tanto, los Xolos derrotaron en el Estadio Caliente dos a cero a los Diablos Rojos del Toluca.Los Bravos, quienes vuelven a la cancha tras el empate a uno contra Mineros Zacatecas en la Liga, derrotaron a domicilio, en la jornada dos, el uno de agosto anterior al Toluca, tres a dos.Prieto expuso que ir paso a paso, juego a juego, ha sido factor primordial en el buen comienzo de temporada para el FC Juárez, en Liga y en Copa.“Vamos paso a paso, siempre decimos lo mismo, es partido a partido. No pensamos a largo plazo, sí, claro, tienes meta a largo plazo, pero en este caso es partido a partido, ya sea Copa, ya sea Liga, queremos mejorar en todos los aspectos”, señaló.Aunado a que los Bravos trabajan en detalles en defensiva y ofensiva para mejorar y no se conforman, indicó que la unión de grupo ha sido la gran fortaleza de la escuadra.Cumplida la visita a los Xolos, los Bravos recibirán este sábado 18 a la Jaiba Brava del TM Futbol Club, en la fecha cinco, en el Ascenso MX, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

