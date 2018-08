Siente Brady 'urgencia' por jugar ante Águilas

Foxborough, Mass.- Tom Brady, el mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra, considera que su próximo partido contra las Águilas de Filadelfia será un poco parecido a la última vez que jugó contra ellos.El reinante Jugador Más Valioso de la NFL asegura que está ansioso por regresar al campo por primera vez desde el Super Bowl, y su próxima oportunidad será mañana por la noche en el partido de exhibición contra Filadelfia.La semana pasada, Brady no jugó en el primer partido de la pretemporada contra Washington.“Jugamos un partido importante contra las Águilas y sabemos el desafío que representan”, dijo Brady ayer.“Así que, estamos tratando de ponerle mucho para ver si podemos obtener muchas cosas de esto. Ustedes saben que es una prueba importante. Ellos son un buen equipo y nosotros tenemos que jugar bien”.Filadelfia derrotó a los Patriotas por marcador de 41-33 en el mes de febrero, consiguiendo su primer título de Super Bowl.Los equipos se enfrentarán nuevamente esta semana en Nueva Inglaterra, aunque teniendo considerablemente menos qué perder.Aunque no lo sabríamos si no es que lo escuchamos de Brady, quien dijo que hay cierta urgencia aunque sea el segundo partido de exhibición, debido a que el equipo necesita enfrentarse a un contrincante para medir su progreso.“Ellos son importantes”, dijo Brady.“Si fuera un desperdicio de tiempo no lo haríamos. Yo creo que hay mucha urgencia, y ustedes saben que no estamos en donde necesitamos estar, tenemos mucho trabajo por hacer y estas prácticas son parte de ello, junto con las oportunidades que tengamos en el partido”.Brady, quien cumplió 41 años en este mes, comentó que se siente bien de salud y planea jugar el jueves por la noche.La decisión la tomará el entrenador Bill Belichick.“Yo planeo estar en el campo”, aseguró Brady.Ayer, Brady también repitió que su objetivo es jugar “por un largo tiempo”.Al parecer, llegó a un acuerdo que podría aumentar sus ingresos en 5 millones de dólares durante el 2018, está contratado hasta la próxima temporada.

