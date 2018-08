También son familia en el Real Madrid

Sergio Ramos indicó que no entiende el porqué su ex compañero Cristiano Ronaldo no cree que en el Real Madrid no son una familia si es precisamente por eso que han podido ganar tantos trofeos en los últimos años."Aquí siempre nos hemos sentido una familia. No sé por dónde van sus tiros. La clave del éxito ha sido eso, que hemos sido una familia, y así lo hemos sentido. Con él perdemos un jugador desequilibrante e importante, pero no por eso vamos a dejar de ganar."El club está por encima de todos los jugadores, incluso de los emblemáticos como él. El Madrid no dejará de ganar. Ojalá le vaya bien y a nosotros igual", dijo en conferencia de prensa.Hace unos días, el portugués, que fichó para esta temporada con la Juventus, aseguró que la "Vecchia Signora" es "es diferente, aquí son todos una familia".El defensa del Real Madrid también le contestó a Jürguen Klopp, entrenador del Liverpool, por la jugada de la Final de la Liga de Campeones en la que cayó lesionado Mohamed Salah, y consideró que lo hace para justificarse por esa derrota."Su opinión es para justificar no ganar la Final, pero no es la primera que pierde. Que deje a jugadores que llevamos muchos años ganando títulos y a ver si puede decir lo mismo", se defendió el jugador sevillano.Klopp ha realizado duras declaraciones contra Ramos y el capitán madridista."No voy a hacer mas hincapié en ese tema porque se dio muchísima repercusión a la opinión de cada persona. Es respetable, ya di la mía en su día, en ningún momento voy a agarrar el brazo a nadie, me lo agarran a mi primero y es un lance de juego", añadió.Pese a ello, desveló que lo ha votado entre los mejores."De hecho es uno de los entrenadores que he votado. Más allá de sus opiniones, lo he votado como mejor del año para que se quede más tranquilo", estableció.