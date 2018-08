Alas firmes

Boca del Río, Veracruz.- América nada tranquilo en la Copa MX.Las Águilas derrotaron con facilidad 3-0 al Veracruz en la Jornada 4 del torneo, mantuvieron su invicto y ya se acercan a los octavos de final.El equipo de Miguel Herrera, plagado de jóvenes, se hizo cargo de un rival que horas previas a este partido aceptó la renuncia de su ahora ex DT Guillermo Vázquez.América atacó en todo momento a los escualos, que sufrieron a la hora de ponerle un alto a elementos como Diego Lainez y Cecilio Domínguez.En el minuto 27’, previo a una serie de llegadas que no culminaron en gol azulcrema, América se lanzó al ataque por su banda izquierda y en una buena combinación de Domínguez y Carlos Vargas el balón cayó para que Henry Martín rematara de cabeza y colocara el 1-0.Después un penal bien cobrado por Domínguez puso a las Águilas 2-0 y el mismo Cecilio cerró la cuenta al encontrarse con una diagonal en el área y definir a primer poste.Asaltan chavos El NidoA Miguel Herrera no le gustaba que le impusieran alinear jóvenes con el regreso de la regla 20/11, pero casi sin imaginarlo El “Piojo” necesitó de cuatro jornadas del Apertura 2018 para cumplirla y además encontrarse con joyas que ya son una amenaza para algunos consagrados del Nido.Diego Lainez (18 años), aprovechó una lesión de Renato Ibarra en los últimos dos partidos de las Águilas y, con goles y buenas actuaciones, convenció a Herrera.Edson Álvarez (20 años), quien el torneo pasado fue suplente, ya le ganó el puesto al veterano Emanuel Aguilera en la zaga central.El pasado sábado ante Rayados, Jorge Sánchez (20 años) entró al quite como titular debido a una molestia que afectó a Paul Aguilar. El juvenil debutó como azulcrema y llamó la atención del “Piojo”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.