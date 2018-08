Vencen Chivas a Alebrijes con lo justo

Guadalajara— Las Chivas no terminan por convencer ni en la Copa MX.Con una solitaria anotación de Eduardo "Chofis" López, el Rebaño mantuvo los tres puntos en casa ante Alebrijes. El entrenador José Saturnino Cardozo continúa observando a los juveniles del equipo en los compromisos coperos y le dio minutos a los jugadores suplentes.Desde el minuto 23, el grito de gol no se volvió a escuchar.El refuerzo Ángel Sepúlveda, que fue de los más participativos en el juego con oportunidades claras de gol que le negó el portero visitante Luis Robles, fue el encargado de elaborar la jugada de gol con una llegada por el sector derecho para enviar el centro al área chica que López supo conectar y lograr un gol con valía de tres puntos.El autor del gol inició de titular, tras haber jugado 45 minutos en el partido pasado de Liga, la "Chofis" se presentó después de una lesión y el estratega le ha minutos en ambas competencias para terminar de recuperarlo físicamente.El conjunto rival no generó demasiado peligro en la portería de Miguel Jiménez y trató de contrarrestar los embates del Guadalajara.El estadio Akron lució despoblado en sus tribunas y poco más de 9 mil asistentes acompañaron a los rojiblancos en su penúltimo partido de la primera fase en la Copa MX, su cierre será en la visita al estadio Morelos ante Monarcas, el 28 de agosto.

