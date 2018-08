Toma Atlético examen al Real post Cristiano

Tallin, Estonia.- El Real Madrid rendirá su primer examen de la era post Cristiano Ronaldo y post Zinedine Zidane al enfrentar hoy al Atlético de Madrid por la Supercopa de la UEFA, en la que jugadores como Gareth Bale, Karim Benzema y Marco Asensio deberán mostrar si están en condiciones de hacer olvidar al portugués.El club merengue no ha hecho grandes inversiones y se prepara para encarar la temporada con el talento que ya tenía y un técnico nuevo, Julen Lopetegui, que ensayará un sistema táctico distinto al que venía empleando el equipo.El capitán Sergio Ramos dijo ayer que “la pérdida de un jugador tan importante es negativa, pero no por eso vamos a dejar de ganar”.La única novedad importante en el plantel es la llegada del arquero Thibault Courtois, del Chelsea, que peleará la titularidad con el costarricense Keylor Navas. “Tengo decidido quién va a jugar”, dijo Lopetegui, aunque sin revelar quién saldría de titular.Un equipo que funcionaba alrededor de Cristiano y que ganó tres veces seguidas la Liga de Campeones será puesto a prueba por un Atlético de Madrid que conquistó la Liga Europa y que terminó arriba de los “galácticos” en la última Liga española, conquistada por Barcelona.Lo que hay que saber sobre el choque en Tallin, Estonia:UNA NUEVA ERACristiano pasó a la Juventus por 112 millones de euros (131 millones de dólares) y Zidane renunció.La partida del portugués dará más protagonismo a Bale, Benzema y Asensio, las figuras llamadas a llenar el vacío dejado por un jugador que marcó 450 goles en 438 partidos.Bale es quien más tiene que demostrar. Tenía una relación tensa con Zidane y pasó buena parte de la temporada pasada en el banco.Pero anotó dos goles en la victoria 3-1 sobre Liverpool en la final de la última Champions y lució bien en la pretemporada. Benzema, quien se especializaba en abrirle espacios a Cristiano, tendrá también más oportunidades de ser el gran referente del ataque.A Lopetegui le gusta innovar y es posible que les asigne funciones específicas a jugadores como Asensio, Isco, Marcos Llorente y Dani Ceballos. También probará seguramente al recién llegado Álvaro Odriozola como alternativa a Dani Carvajal en el lateral derecho.El club cruza los dedos para que Luka Modric no se vaya.CAMBIOS TÁCTICOSLopetegui prefiere un estilo de posesión de balón al de contragolpe que empleaba Zidane. En los partidos de pretemporada el técnico, que fue despedido de la Selección Española pocos días antes del inicio del Mundial por haber anunciado que había firmado con Real Madrid, instruyó a sus jugadores que presionasen arriba y fuesen directos. Le gusta hacer un juego ofensivo y que los laterales se incorporen al ataque.LA AMBICIÓN DE ATLÉTICOAtlético de Madrid perdió la final de la Champions contra el Real Madrid en el 2014 y el 2016, y cayó también ante el merengue en las semifinales del 2017. La temporada pasada no pasó de la primera ronda, terminando detrás de Roma y Chelsea en su grupo.Como tercero, fue “rebajado” a la Liga Europa, que terminó ganando, y también tuvo un gran desempeño en la Liga española, en la que quedó segundo, arriba del Real Madrid.El equipo hizo algunas contrataciones importantes, incluida la del volante ofensivo Thomas Lemar, del Mónaco.

