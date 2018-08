Acepta el reto

Ciudad de México.- Chava Reyes no se siente desencanchado.El nuevo entrenador de Santos no dirigía en Primera División desde el Apertura 2008, cuando estuvo al frente del Necaxa; durante los últimos 10 años fue auxiliar de Luis Fernando Tena en la Selección Olímpica que ganó la medalla de oro en 2012, con León y Cruz Azul. En el Apertura 2017 tomó en solitario el timón del San Luis en el Ascenso.“De alguna manera siempre hemos estado metidos, con Tena estuve en Cruz Azul, León, Selección, siempre aprendiendo y tratando de dar lo mejor de uno mismo y con ganas de aprender, no me siento fuera de forma”, mencionó.“De a poco, vamos a tratar de ir conociendo bien el equipo, dejándolo que siga con esta buena inercia y hacerle sólo los ajustes necesarios”.Reyes mencionó que ya le había tocado trabajar con varios jugadores del equipo como Javier Cortés, Carlos Orrantia, Diego de Buen, José Juan Hernández, Alejandro Castro, por lo que espera sacar lo mejor de cada un de ellos.El nuevo timonel recalcó que su puerta siempre estará abierta para el diálogo porque desea armar un grupo sano, donde haya respeto por sus decisiones.“Me gusta interactuar mucho con ellos, coincido en que si su entorno está bien, van a rendir en la cancha, respetando y sin abarcar más de lo que se debe. El jugador antes que nada es un ser humano”, abundó.Pide empezar desde ceroSalvador Reyes, técnico de Santos, le pidió a los jugadores iniciar de cero, darle carpetazo a lo ocurrido la semana pasada y no volver a tocar el tema de la baja de Robert Dante Siboldi, quien se vio envuelto en una polémica con su cuerpo técnico y el uruguayo Gerardo Alcoba.Recalcó que desde el jueves pasado trabajó en lo anímico más que en lo táctico y confía en que sabrá seguir guiando al equipo en su búsqueda por el bicampeonato.“No hay por qué sacudir ni modificar nada, el reto es saber conducir al grupo y que sigan mostrando lo que han hecho”, dijo a Grupo Reforma.“El grupo ha sido muy disciplinado, no investigué lo qué pasó, me encontré un vestidor sano y unido, conozco a varios de estos jugadores por los procesos con Selección, y lo que espero es que se mantengan en esta misma línea”.Reyes no modificó la defensa central, donde mantuvo a Hugo Nervo y Matheus Doria, uno de los puntos que provocó el enojo de Alcoba la semana pasada, cuando reclamó al anterior estratega por haberlo enviado a la banca.“Es el equipo campeón, por algo lo fueron, hay que defender ese prestigio día con día, ellos lo entienden así, vamos a seguir trabajando con mucha honestidad y humildad para que se sigan dando los resultados”, mencionó.El timonel de los Guerreros recalcó que vienen dos duelos importantes esta semana, que les van a venir bien para darle confianza al grupo.