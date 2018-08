Contratan 49ers a Morris para fortalecer ofensiva

Santa Clara, Calif.- Los 49ers de San Francisco contrataron a Alfred Morris para fortalecer a su equipo de corredores mientras solucionan las lesiones que han tenido en esa posición, según dijo ayer el entrenador Kyle Shanahan.Morris, de 29 años, fue seleccionado en la sexta ronda del Draft por Washington en el 2012 cuando Shanahan era el coordinador ofensivo.Logró acarreos para 2 mil 888 yardas y 20 anotaciones durante sus dos primeras temporadas.Esta medida no se hará oficial hasta que apruebe el examen físico.“Alfred hizo un maravilloso trabajo para nosotros en los dos años que lo tuve a mi cargo”, dijo Shanahan.“No es ostentoso y corre extremadamente bien. Es muy confiable”.Los 49ers están lidiando con las lesiones de sus dos mejores corredores de poder después del primer partido de la pretemporada.El domingo, Jerick McKinnon sufrió una lesión en la pantorrilla y se espera que esté fuera por lo menos una semana.Su relevo, Matt Breida, se lastimó el hombro en el partido del jueves contra Dallas y podría quedar fuera toda la pretemporada.Joe Williams no ha asistido a las dos últimas prácticas debido a la muerte de un familiar, aunque Shanahan comentó que espera que regrese cuando el equipo esté en Houston en esta semana, ya que los 49ers tendrán dos prácticas conjuntas con los Texanos antes de su partido de pretemporada que será el sábado.Shanahan dijo que San Francisco no hubiera contratado a Morris si no tuvieran la oportunidad de tener una alineación de 53 jugadores.“Yo creo que con algunas de las lesiones que hemos tenido, él tiene la posibilidad de competir”, aseguró Shanahan.“Llegó tarde pero veremos cómo es su desempeño en estas cuantas semanas. Si corre de la misma manera en que siempre lo ha hecho, le vamos a dar una oportunidad”.Morris ha jugado seis temporadas, incluyendo las dos últimas con los Vaqueros.

