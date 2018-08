Acepta Alexa Bliss el reto de Rousey

Ciudad de México.- Alexa Bliss y Ronda Rousey protagonizarán uno de los duelos más emocionantes en el próximo Summerslam, cuando la expeleadora de UFC intente hacerse con el Campeonato Femenino de Raw, pero Bliss envió un contundente mensaje a su rival.“Ella puede venir de otro planeta, pero le tomará un tiempo quitarme el título y no importa lo que pase, me aseguraré de que eso nunca suceda”, aseguró la superestrella en conferencia telefónica.Aunque Alexa está convencida de que el estilo de Rousey aporta nuevos bríos a la WWE, no tiene miedo de enfrentarse a ella ni le asusta su historial en artes marciales mixtas.“No diría, de hecho, que estoy intimidada por Ronda, pero diría que tratar con diferentes estilos nos hace a todos mejores luchadores”.Pese a la rivalidad, Bliss no deja de reconocer que su futura rival merece el rol que se le está dando en la empresa, aun cuando su incorporación es reciente y tiene un corto historial en la lucha.“Puede que no haya hecho méritos en el ring, pero los ha hecho de otras maneras, es literalmente un ícono en general y creo que eso es hacer méritos. Si quiere ser parte de lo que hacemos, eso es increíble, yo la recibo con los brazos abiertos”.Dada la calidad de ambas contendientes, Bliss no tiene la menor duda de que un enfrentamiento como este bien podría ser el evento estelar en cualquier cartelera, y aunque en esta ocasión no será así, ya llegará el momento de brillo para las mujeres.“Tenemos a una cinco veces campeona contra un miembro del Salón de la Fama de UFC, y por qué no dejar que ese sea el evento principal, creo que sería grandioso”, afirmó.