Brooks Koepka, nuevo desafío para el regreso de Tiger

San Luis.- En una estridente tarde en que la mayoría de los vítores no iban dirigidos a él, Brooks Koepka tuvo una probada de lo que se siente al ser perseguido por Tiger Woods.Y en su emocionante pero finalmente infructuoso intento por alcanzar a Koepka en el Campeonato de la PGA, Woods tuvo una probada de lo que va a requerir para volver a la cima en los Majors.Woods aportó las emociones el domingo –una alocada jornada de constantes altibajos en una última ronda en que fue una amenaza de principio a fin pero no pudo arrebatar el liderato a Koepka, ni impedir que alzara el trofeo.Koepka escuchó el clamor todo el día.“Uno podía oír distintas aclamaciones cada 30 segundos, así que sabíamos lo que estaba sucediendo”, afirmó. Sin embargo, el golfista de 28 años hizo lo que sabe hacer en los Majors: exhibió un golf tranquilo y preciso para mantener a Woods a dos golpes de distancia y convertirse en apenas el quinto jugador en ganar el U.S. Open y el Campeonato de la PGA en un mismo año.Para cuando terminó, Woods recibió con un caluroso abrazo y una sonrisa al joven que él llama “Brooksy”.“Es difícil vencer a un tipo que le pega 340 justo en medio”, declaró Woods. “Cuando un tipo hace eso y le pega justo en medio, y siendo tan bueno con los golpes de precisión, es difícil de vencer”.Koepka impuso una marca del Campeonato de la PGA con una puntuación para cuatro días de 264 golpes, 16 bajo par. Su mejor tiro en una ronda final de 66 golpes, cuatro bajo par, fue un láser de 227 metros con un 4-iron que se quedó a 1.83 metros (seis pies) del hoyo y que terminó en un birdie. Eso dio a Koepka una ventaja de dos golpes que le permitió seguir con más calma hasta el final, tal como lo hizo en Shinnecock este mismo verano y en Erin Hills en el U.S. Open del año pasado.

