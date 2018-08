Para conocer a detalle, a fondo lo que ocurrió esta campaña en la Zona Uno de Beisbol, Juan Pedro Santa Rosa, titular del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, sostendrá una reunión en esta frontera con Juan Pedro Plascencia y Óscar Montes, jurisdiccional y principal inversionista de Indios de Ciudad Juárez, en forma sucesiva, en los próximos días.“No sé cuál haya sido el punto de quiebre entre los dos y como instituto, a quien hay que exigirle es al titular de la jurisdicción –Plascencia Chávez–”, expuso.Comentó que ya está agendada una reunión de trabajo con ambos para este viernes 17 o para el 24.“Ya se agendó una reunión con ellos que se dará en las próximas semanas para que nos den los pormenores de lo sucedido esta temporada”, expuso.En torno a si tenía conocimiento de la problemática en Indios de Juárez, mencionó que durante el torneo, Francisco Javier Fierro, presidente de la Liga y de la Asociación Estatal de Beisbol se lo hizo saber, más no entró en detalles.“Mencionó alguna vez Javier que la situación en Juárez con los patrocinadores estaba difícil, sin dar ningún pormenor. La verdad es que, es responsabilidad de cada jurisdicción salir adelante con sus compromisos”, apuntó.Admitió que en el Instituto Chihuahuense del Deporte no se tenía a ciencia cierta conocimiento pleno del divisionismo en Indios.“Creo que en una actitud caballerosa, Plascencia se ha hecho responsable y no ha querido culpar a nadie y ahora sí como se dice coloquialmente, ‘aguantó vara’ hasta el último”, expuso.Acerca de un contrato de exclusividad por la venta de boletos firmado entre Don Boletón y la Asociación Estatal y la entrega de 400 mil pesos por la empresa de boletos a la asociación, a cambio de ello, que Montes dio a conocer a este medio, Santa Rosa declaró que no tiene información al respecto y checará el asunto con Fierro Flores.“Ese convenio no estoy yo informado. Sé que cuando yo entré al instituto había un acuerdo así, sin embargo, cuando hablé tanto con el coordinador de la liga de basquetbol como con la de beisbol, los dos me dijeron, ‘les queremos dar oportunidad a los encargados de cada zona o de cada ciudad, según sea el caso, de que ellos vayan con quienes les dé mejor servicio’ y así se quedó. Con el instituto no hay ninguna relación en cuanto a la exclusividad en el boletaje”, expuso.Además de los $400 mil pesos que se otorgaron a la Asociación Estatal de Beisbol que dirige Francisco Javier Fierro por darle la concesión a Don Boletón, se ha mencionado que todavía de la venta por cada boleto que se vende en todos los parques del estado se le otorga al dirigente un promedio de la misma.Santa Rosa apuntó que a raíz de esta problemática que dijo, afectó a la tribu en lo deportivo, el ICHD trabajará para que el año próximo la estrategia sea otra en la Zona Uno.“Como instituto, para el siguiente año, se analizará mejor la estrategia que quiera utilizar la Zona Uno para, en cierta forma, darle autonomía. Como instituto siempre le dimos autonomía y se la hemos dado a todas las jurisdicciones, ha sido la filosofía de nuestra parte, que ellos tomen sus propias decisiones, apoyarlos en la medida de lo posible y por igual a cada equipo”, externó.Éste, consiste en el préstamo de los estadios y algunos apoyos menores, mencionó.Apuntó que para evitar que hechos como éste se repitan a futuro, aquí en Juárez o en otras jurisdicciones, el ICHD pondrá sobre la mesa una serie de propuestas a los jurisdiccionales. (Sergio Duarte)

