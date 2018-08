Le aplauden al 'Chucky' en Holanda

Amsterdam, Holanda.- Apenas en la primera jornada en la Liga de Holanda y el mexicano Hirving Lozano ya se abre paso entre lo más sobresaliente del circuito.La revista holandesa “Voetbal International” colocó al ‘Chucky’ en un 11 ideal tras los partidos de la fecha inaugural gracias al gol que marcó el mexicano en el triunfo de su club, PSV Eindhoven, por 4-0 sobre Utrecht.A pesar de que parecía no estar al cien por ciento por salir de una lesión muscular, el ex de los Tuzos apareció en la formación de los Granjeros y lució en buenas condiciones al grado de anotar el tercer tanto del conjunto de Eindhoven.Pero no sólo eso. El gol fue el número 18 que realiza Lozano desde su llegada a Holanda el año pasado, y con ello ya es el mexicano más anotador en esa Liga, por encima de los 17 tantos del defensa Héctor Moreno, quien jugó para el AZ Alkmaar y también para el PSV.Además de Hirving, en el 11 ideal de la primera jornada en el futbol holandés también aparecieron Gastón Pereiro y Steven Bergwijn, de los Granjeros.‘Chucky’ comenzó la semana en un plan muy ameno ya que el propio PSV exhibió en sus redes sociales imágenes de los integrantes del plantel jugando paintball.Round 1 le llamó el club holandés a la sesión recreativa en la que intervienen los jugadores con las pistolas de gotcha, además de banderas de diferentes países para representar el combate.Ahí estuvo el mexicano Lozano conviviendo luego de un arranque de torneo de ensueño para el cuadro de Eindhoven.

