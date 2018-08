Le abren la puerta

Berea, Ohio.- Jarvis Landry es amigo de Dez Bryant y a él le gustaría que fueran compañeros de equipo.Con los Cafés en busca de otro concretador de jugadas ante la ausencia e incertidumbre de Josh Gordon, Landry dijo ayer que espera que Bryant, receptor abierto con tres participaciones en el Tazón de Profesionales con Dallas, se una a él en Cleveland.“Si él quiere estar aquí, obviamente lo recibiríamos con los brazos abiertos y nos fascinaría tenerlo en el equipo”, dijo Landry.“Con toda seguridad sería una excelente contratación para nuestro equipo y nuestra ofensiva”.Bryant ha expresado un ligero interés en los Cafés, quienes lo han tenido en su radar durante semanas y están tratando de programar una reunión con el jugador de 29 años.La semana pasada, después que el gerente general John Dorsey dijo que Bryant no le había contestado ninguna de sus llamadas telefónicas, el receptor abierto, que ha tenido un comportamiento volátil en algunas ocasiones, comentó en Twitter que pretende visitar Cleveland en esta semana.“Empezaré mis visitas la próxima semana”, comentó Bryant en su cuenta personal mientras los Cafés jugaban contra los Gigantes de Nueva York. “Voy a ir a ese lugar para ver al Sr. Dorsey”.Landry, quien llegó al equipo de los Cafés a través de una negociación con Miami, comentó que ha hablado con Bryant.Él considera que Cleveland encajaría muy bien en los planes de Bryant y que podría desarrollarse en la ofensiva del coordinador Todd Haley.“La actitud”, respondió Landry cuando le preguntaron qué podría aportarle Bryant a los Cafés.“Obviamente, el esfuerzo. Uno puede observar las jugadas que ha hecho. Realmente hace de todo –tomando en cuenta las oportunidades. Creo que si estuviera en este equipo, el entrenador Haley haría un gran trabajo si le pasara el balón, pero si no lo logra, tenemos a algunos jugadores que también pueden hacer jugadas”.Aunque no hay muchos.Los Cafés no saben cuándo, o si Gordon regrese.El ex participante en el Tazón de Profesionales que ha jugado en tan sólo 10 partidos desde el 2013 debido a las numerosas violaciones que ha cometido relacionadas con las drogas, no estuvo en el campamento de entrenamiento ya que tuvo que atender su salud.El equipo no ha ofrecido una razón específica respecto a la ausencia de Gordon, aunque tanto Dorsey como el entrenador Hue Jackson han expresado optimismo de que regresará en algún momento.Al grupo de receptores de Cleveland les falta experiencia.El novato Antonio Callaway está enlistado actualmente como titular y Rashard Higgins, quien sólo ha atrapado 33 pases en dos años, ha logrado avanzar pero no está preparado para tener una participación más amplia.Bryant tuvo 69 recepciones para 838 yardas y seis anotaciones durante la temporada pasada.Aunque no hay duda sobre las destrezas de Bryant, los Cafés no saben si deben contratar a este jugador que ha tenido enfrentamientos con los entrenadores y recientemente desafió a sus ex compañeros de equipo durante una discusión que tuvo en Twitter.