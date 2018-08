Se mantiene en el Azteca

Ciudad de México.- El América no pretende volar lejos del Estadio Azteca.Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, aseguró que el equipo azulcrema no tiene pensado dejar el Coloso de Santa Úrsula debido al mal estado del terreno de juego.De hecho, la directiva americanista espera que expertos en el césped híbrido den una postura oficial sobre la cancha, situación que también involucra a Cruz Azul.“No es una opción clara, no es tan fácil como se menciona, obviamente para que suceda debe haber un acuerdo entre la directiva del América y del Cruz Azul, pero hasta el momento no hay nada confirmado. Hoy (ayer) por la noche llega la gente encargada de los trabajos realizados en el Azteca y ellos lo verán, cómo está evolucionando el tema y después nos sentaremos con ellos a ver cuál es su reporte”, reconoció Baños en ESPN.El directivo reconoció que faltó tiempo para que el césped del Azteca estuviera en buenas condiciones.“Hubo complicaciones y se atrasó el proceso de trasplantar el césped porque hay que recordar que ya estaba sembrado y bueno, se atrasó aproximadamente 15 días, que esos 15 días hubieran dado tiempo suficiente para que la cancha se asentara”, sentenció.Toleran Águilas canchaLa cancha del Estadio Azteca se ha convertido en un terreno inhabitable para los jugadores, pero ni eso asusta a los elementos del América.Desde que inició el Apertura 2018 el césped híbrido que se instaló en el Coloso de Santa Úrsula es un rival para las Águilas, Cruz Azul y el resto de los equipos que visitan el inmueble.Pese a los peligros que puede presentar la grama, Edson Álvarez descartó sentirse incómodo cuando pisa el terreno de juego, sensación que tampoco tiene el resto de sus compañeros.“Es complicado la verdad, pero son temas que no nos corresponden como jugadores. Nosotros tenemos que cumplir con sacar los resultados a como dé lugar, sea en una cancha buena o en una cancha mala. Tenemos que ganar en donde sea”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.