Rumbo al Apertura 2018 que inicia a fines del mes próximo en la Tercera División Profesional, los Bravos FC Juárez cuentan en su plantilla con un par de rostros nuevos, el defensa central Emmanuel Rivera y el medio de contención Carlos Mauri, quienes llegan dispuestos a brindar su máximo esfuerzo para que la escuadra local triunfe semana a semana.Originario de Guadalajara, Jalisco, Rivera Leal jugó la liga 2018 en Tercera División con el Deportivo Vallesano FC, de Valle de Bravo, en el Estado de México, y el año anterior militó en la Sub 17 de los Diablos Rojos del Toluca.El arribo al FC Juárez del zaguero central de 19 años y 1.89 metros, se dio la semana anterior.Fue contactado el martes y el miércoles se presentó a entrenar.“Creo que gusté mucho y ya me habían contemplado para estar incorporado al equipo y me gustó. Llegué y me gustó mucho el ambiente, la intensidad y como trabaja el entrenador –Tomás Campos–”, expresó.Emmanuel consideró un reto muy complicado su adición a los Bravos y comentó que su objetivo individual es establecerse en el cuadro local.“Primeramente hacer un buen torneo en Tercera División y llenar expectativas acá arriba –en el Ascenso MX– para poder estar para el siguiente torneo o lo más pronto que se pueda, pero, primero tengo que cumplir en mi equipo para que se me vayan dando las cosas y siento que puedo dar un buen aporte al equipo”, externó.El quintanarroense Mauri Moguel, de 19 años, quien en el Apertura 2016 y Clausura 2017 jugó en la Sub 17 del Club América, comentó que al quedarse sin equipo, tuvo que buscar otro rápido y se abrió la posibilidad en Bravos.“Me gustó la oportunidad que había acá, le dan buen trato a los jugadores, es un buen equipo, un buen club y una ciudad muy tranquila, me gusta, me agrada”, expuso.Carlos, quien viene de Caimanes Cancún FC, declaró que, en lo deportivo, ha visto que los Bravos es un buen equipo y siempre compite por los primeros lugares.“He visto que es un buen equipo, siempre está compitiendo en los primeros lugares y esa fue una de las principales opciones que me agradaron de acá, que me hicieron venir acá”, subrayó.