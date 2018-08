Todo le 'sale'

Baltimor— De vuelta tras una lesión, Chris Sale recetó 12 ponches en cinco dominantes innings y los Medias Rojas de Boston se colocaron 50 juegos por encima del porcentaje de .500 al completar una barrida ante los inoperantes Orioles de Baltimore, venciéndoles ayer por 4-1.Sale (12-4) fue colocado en la lista de incapacitados el 28 de julio por una inflamación en el hombro derecho.El zurdo no dio muestras de secuelas por la dolencia. Apenas permitió un hit, un sencillo al jardín izquierdo de Renato Núñez en el tercer episodio, y no dio boletos. Sale sacó un par de innings con tres ponches y ponchó a dos en cada uno de los otro tres capítulos.La marca de Sale quedó en 7-0 en sus últimas nueve aperturas, racha que emprendió tras previo a realizar su tercera apertura seguida en un Juego de Estrellas, el 17 de julio. Tiene efectividad de 0.20 en sus últimas siete salidas, y lidera la Liga Americana con 1.97 este año.Yanquis 7, Rangers 2Nueva York— CC Sabathia lanzó seis entradas en blanco y sólo permitió un hit, Giancarlo Stanton pegó un cuadrangular por quinta vez en seis partidos y los Yanquis de Nueva York derrotaron ayer 7-2 a los Rangers de Texas.Didi Gregorius también aportó un jonrón y realizó una gran jugada defensiva para Nueva York, que sumó su sexta victoria en los últimos siete juegos.Joey Gallo pegó par de imparables para Texas, que sufrió su tercer descalabro en cuatro duelos de la serie. También se elevó sobre el muro al fondo del jardín izquierdo para robarle un bambinazo a Austin Romine en el octavo episodio.Sabathia (7-4) ofreció quizá su major actuación de la temporada al ponchar a siete y ganar por primera vez desde el 4 de julio. El zurdo mejoró su efectividad a 3.32 _el pitcher de 38 años no ha terminado una temporada con una efectividad mejor que 3.38 desde 2011.Stanton bateó su jonrón 30 para dar a Nueva York una ventaja en el primer inning por segundo día seguido, conectando un lanzamiento del abridor venezolano Martín Pérez (2-5). Stanton registra la mayor cantidad de cuadrangulares conectados por un jugador de los Yanquis en la primera temporada con el equipo desde que Mark Teixeira sumara 39 en 2009.Dbacks 9, Rojos 2Cincinnati, Ohio— Paul Goldschmidt conectó dos de los cinco jonrones de Arizona ayer y los Diamondbacks evitaron la barrida al apalear 9-2 a los Rojos de Cincinnati.Daniel Descalso, los venezolanos Eduardo Escobar y David Peralta también aportaron un cuadrangular cada uno por Arizona, mientras que Zack Godley lanzó pelota de dos carreras en seis entradas y dos tercios. Goldschmidt terminó con tres hits y tres carreras remolcadas y Peralta también impulsó tres anotaciones.Godley (13-6) rompió un empate con Zack Greinke con la mayor cantidad de victorias del equipo. El derecho recibió seis imparables y un pasaporte, y ponchó a seis para mejorar su marca a 5-0 con efectividad de 3.09 en sus últimas seis aperturas fuera de casa.El abridor dominicano Luis Castillo (6-10) fue el perdedor en una actuación de cinco entradas y dos tercios, en las que permitió cinco hits, cinco carreras y una base por bolas, recetando siete ponches.Mets 4, Marlins 3Miami— José Reyes sacudió un jonrón de dos carreras, Noah Syndergaard expidió siete ponches en siete innings y los Mets de Nueva York doblegaron ayer 4-3 a los Marlins de Miami.Michael Conforto también la desapareció por Nueva York, que ganó dos de tres en la serie del fin de semana. Wilmer Flores remolcó otra anotación con un elevado de sacrificio.Syndergaard (8-2) toleró tres carreras y siete hits. Quedó con foja de 4-1 en sus últimas cinco aperturas.Seth Lugo permitió un par de hits en el noveno, pero pudo conseguir el primer salvado de su carrera.El venezolano Rafael Ortega aportó dos hits y se robó dos veces por los Marlins.Tigres 4, Mellizos 2Detroit— Matthew Boyd lanzó seis sólidas entradas y los Tigres de Detroit sacaron un triunfo ayer por 4-2 sobre los Mellizos de Minnesota en el día de Jack Morris en el Comerica Park.El partido inició con un retraso de 20 minutos debido a la ceremonia del retiro del número 47 que portó Morris. Tanto Morris como Alan Trammell, quien por mucho tiempo fuera su compañero, ingresaron al Salón de la Fama del béisbol el mes pasado.Boyd (7-10) sumó su tercera victoria en cuarto aperturas al conceder una carrera, dos hits y una base por bolas en seis innings. Ponchó a tres.Shane Greene lanzó la novena entrada para llegar a 25 salvamentos en la temporada.Kohl Stewart (0-1) cargo con la derrota en su debut en Grandes Ligas, otorgando tres anotaciones, ocho imparables y un pasaporte en cuatro episodios y un tercio. Inició su carrera con cuatro innings en blanco, pero luego de sacar el primer out de la quinta entrada, los siguientes cinco bateadores lograron embasarse.

