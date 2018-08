Adelitas ¡campeonas!

Pese a no contar en la cancha con Melanie Olace, a la postre designada Jugadora Más Valiosa del torneo, quien salió del juego por cinco faltas personales en el tercer cuarto, las Adelitas de Chihuahua se ciñeron la corona en el Campeonato Nacional de Basquetbol Sub 13, al derrotar en la final 46 puntos a 40 a Nuevo León, en el gimnasio municipal Josué ‘Neri’ Santos.El referido inmueble fue sede de una jornada marcada por la adrenalina y las emociones, así como por el ambiente de fiesta y baile que puso la porra de Sonora.De poder a poder, así fue el duelo entre escuadras norteñas que vistieron uniformes similares en morado y blanco, lo cual llevó a los árbitros a ordenar que las neoleonesas vistieran casacas naranjas para diferenciarlas de las Adelitas.La paridad en el juego se dio desde el primer cuarto que Chihuahua ganó 13-12 y continuó en el segundo que también fue para las anfitrionas por 13-9, para un medio tiempo de 26 a 21.Aunado a la eficiente guía de Olace, las Adelitas contaron con la importante contribución a la ofensiva de la poste suplente Daniela Campos, quien en momentos importantes del partido jugó un rol protagónico, con rebotes ofensivos y canastas dentro de la pintura.Mientras que a las jugadoras de Nuevo León se les cerro el aro en el tercer cuarto, en el que sólo anotaron cinco puntos, Olace encestó un triple y dio a Chihuahua una ventaja de doble dígito, 31-21, a mitad del periodo.Chihuahua ajustó en defensa, tanto en rebotes como en la marcación, fue más intenso en la duela y ello le generó buenos dividendos.Renuente a morir, el cuadro neoleonés regresó al partido en el cuarto final, recortó la desventaja a seis unidades y con todo y que ganó el parcial 14-8, su mala puntería, tanto en los tiros libres como de campo, le cobró factura y tuvo que conformarse con la medalla de plata.Olace y Campos anotaron 11 puntos cada una para las monarcas Adelitas –equipo conformado por jugadoras de Chihuahua, Cuauhtémoc, Madera y Guachochi-.Por Nuevo León, Loretta Aguirre encestó 13 unidades.“Estamos muy contentas, trabajamos duro para hacerlo, las niñas están muy motivadas, se nos vino dando fácil la integración del grupo, con unas niñas de verdad que trabajan cada día como si fuera el último. Estoy muy orgullosa y qué puedo decir, ya queríamos que Chihuahua se llevara una medalla de oro, ya lo merecíamos y aquí estamos. No quepo de alegría, estoy muy feliz”, declaró la entrenadora Karen Montes.La batalla final varonil entre Sonora y Baja California resultó trepidante, peleado a muerte, con frecuentes diálogos e intercambios de festejos retadores entre los jóvenes jugadores de ambos equipos y constantes cambios de ventajas en el marcador.Al final, el cuadro rojo sonorense se impuso al azul, 71 puntos a 65.En los partidos por los terceros lugares que precedieron las batallas finales, Sinaloa derrotó a Sonora 51 puntos a 48.A su vez, los Dorados de Chihuahua subieron al podio gracias a su triunfo por pizarrón de 65 unidades a 48, a costa de Sinaloa.Rama femenil1 Chihuahua A2 Nuevo León3 SinaloaRama varonil1 Sonora2 Baja California3 Dorados Chihuahua AMelanie Olace Adelitas ChihuahuaOrbit Cabral Sonora

