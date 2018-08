Guadalajara— No saben ganar en casa. Las Chivas se olvidaron de construir un triunfo ante su afición. La última vez fue 10 meses atrás.Santos dejó atrás la sacudida semana que vivió tras la renuncia del entrenador campeón, Robert Dante Siboldi, y se presentó en el estadio Akron para alagar la maldición chiva y su propia marca en la cancha del Rebaño: 5 triunfos y un empate en sus ultimas seis visitas.El Rebaño mostró lapsos de buen futbol, sobre todo, en el primer tiempo. Las oportunidades más claras del partido se generaron en los pies de Gael Sandoval, Ángel Zaldívar y Jesús Godínez.Ante la ausencia de Alan Pulido por lesión muscular, la responsabilidad ofensiva recayó en los delanteros juveniles Zaldívar y Godinez, pero la contundencia no estuvo de su parte.Un tiro atajado por Orozco y un par de remates de cabeza al costado de la portería, privaron a los delanteros de hacerse presentes en el marcador.En la anotación local, apareció Eduardo López para enviar un centro al área que Isaac Brizuela encontró de frente a la portería. Disparó de pierna derecha, pero estrelló su tiro ante un Jonathan Orozco vencido que rechazó el balón, ahí respondió la otra pierna del "Conejo", y con un zurdazo, su misil perforó la red santista.Santos logró empatar el encuentro en su segunda llegada al área rival gracias a un tiro libre indirecto que convirtieron a asistencia; el defensa brasileño Matheus Doria, empujó el balón para vencer a Gudiño.El Rebaño no tuvo el mismo empuje del primer tiempo y Santos encontró mayor comodidad en la casa, esperaron algún contragolpe y encontraron la recompensa al 77 en la complicidad de Julio Furch y Jonathan Rodríguez, quien sentenció el encuentro.Son 11 partidos sin victoria en la cancha del Estadio Akron. En el actual Apertura tampoco han sumado de a tres.Será el Puerto de Veracruz, donde las Chivas y su timonel José Cardozo afronten la tempestad de cuatro jornadas sin triunfo, pero antes, tendrán que saldar el compromiso copero en casa al recibir a Alebrijes, el próximo martes.

