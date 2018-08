Fin de la racha

Monterrey, Nuevo León— Un año y cuatro meses después, Tigres perdió nuevamente en casa.El equipo felino había arrancado con un futbol ofensivo el camino al juego sin perder 30 en casa, pero se quedó de manera rigorista con 10 hombres desde el minuto 22 y comenzó a vivir un infierno que lo llevó a perder 2-1 ante Toluca, terminando con 9 hombres.La racha de 29 juegos invictos en el Estadio Universitario empezó el 11 de abril del 2017 con un 3-0 sobre Chivas, en juego pendiente de la jornada 10 del Clausura de ese año.Sin embargo terminó con la derrota ante los choriceros, segunda al hilo en el torneo, pues los felinos venían de perder 1-0 de visita ante Cruz Azul.La tropa de Ricardo Ferretti ganaba 1-0 al minuto 15 con gol del francés André-Pierre Gignac, quien remató de cabeza un buen centro de Jürgen Damm. Antes había tenido ya dos opciones claras.Sin embargo, se le apareció el diablo. Primero, al 17’, Jorge Torres Nilo sufrió un golpe en la boca que lo hizo sangrar, luego de que Enrique Triverio le dio un codazo, que pudo haber sido de roja, pero que no marcó así el árbitro Roberto García Orozco.Posteriormente, su escudo y capitán, Guido Pizarro, fue expulsado al 22’, cuando en una jugada en la que defendía el balón mientras corría, le puso el brazo en el cuello a un rival y recibió tarjeta roja directa.Tigres terminó bien la primera mitad, incluso el portero toluqueño Luis García salvó una de gol en tiro directo de Lucas Zelarayán, pero en el segundo tiempo, Toluca lo superó poco a poco.La visita no desaprovechó y al minuto 52 empató con gol de Triverio, quien remató de cabeza un centro del regiomontano Luis Mendoza, el cual paró Nahuel Guzmán, sin embargo el balón le quedó de nuevo y no perdonó en el contrarremate.Al 63’, los Diablos se fueron arriba con col de William Da Silva, quien recibió un pase del extigre Luis Quiñones, para luego eludir a Juninho y Hugo Ayala para vencer a Nahuel.Juninho entró al 56’ por Zelarayán para formar una línea de tres centrales, pero lejos de ayudarle eso a Tigres, le fue mermando.Las malas noticias siguieron para el equipo felino a los minutos 69 y 70, con amarilla y roja para el mundialista Javier Aquino, quien reclamó una decisión arbitral.Empatan Lobos y AtlasLobos BUAP empató sin goles con Atlas en partido correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2018 en la LIGA Bancomer MX, el cual se realizó en el Estadio Universitario BUAP.Con este resultado, los Licántropos llegaron a cuatro puntos mientras que los Zorros arribaron a dos unidades.En la Fecha 5, los poblanos visitarán a Pachuca; los jaliscienses recibirán a Monarcas.Los Zorros fueron los primeros en generar peligro a la portería rival. Ulises Cardona disparó a la altura de la media luna, pero apareció José Antonio Rodríguez con un lance espectacular a segundo poste para mandar a tiro de esquina. Era el minuto 6.Poco a poco, los Licántropos empezaron a tener mayor posesión; sin embargo, no tenían la claridad para hacer daño. Al 36´, Mauro Lainez tuvo la mejor oportunidad, el volante apareció solo en el área, pero su cabezazo salió por encima de la portería.Tres minutos después, al 39´, Andrés Andrade quedó mano a mano con José Antonio Rodríguez y el guardameta salió victorioso. De inmediato, el cancerbero volvió a lucir con otra atajada, ya era héroe en el Universitario BUAP.

