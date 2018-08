El invicto y dos veces ganador de futurity, Hustle Up, mejoró su récord a cinco de cinco con la más fácil de sus victorias conseguida en la primera de dos pruebas para el Rio Grande Senor Futurity, con bolsa de 110 mil 94 dólares, en una distancia de cinco furlongs y medio ayer en el hipódromo de Ruidoso Downs.Los cinco primeros lugares de cada una de las pruebas calificaron al Senor Futurity que se correrá el próximo 2 de septiembre.El favorito Hustle Up era considerado como la estrella de la elegante tarde de carreras y estuvo a la altura de las elevadas expectativas.Propiedad de Dale Taylor, B.J. McQueen y Suzanne Kirby, Hustle Up se fue a la punta desde el arraque bajo la monta de Tracy Hebert. El jinete le permitió encontrar su paso mientras estaba bajo un agarre seguro y el caballo castrado siguió alejándose. Tenía una ventaja de cuatro cuerpos al entrar en el tramo y luego fácilmente logró una victoria por nueve cuerpos con un agarre firme. Fue su margen de ganancia más grande, superando los siete cuerpos y un cuarto con los que ganó el Copper Top Futurity, con bolsa de 162 mil 905 dólares.“De alguna manera le dejé hacer lo suyo”, dijo el jockey Tracy Hebert, el único que ha montado a Hustle Up.“Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en uno como él. Mientras él permanezca sano y no tenga problemas, no hay nada aquí que lo vaya a vencer”.Hustle Up fue cronometrado con 1:05.30 en la fácil victoria.Bajo el cuidado del entrenador Todd Fincher, Hustle Up será el gran favorito para sumar su tercer triunfo en un futurity cuando corra en el Senor Futurity. El caballo castrado, producto de Abstraction, ganó fácilmente el Copper Top Futurity en Sunland Park y luego llegó a Ruidoso Downs para ganar el Mountain Top Futurity, con bolsa de 123 mil dólares, por un cuerpo y un cuarto de diferencia.De esa prueba también calificaron Showtime Express, Off The Wagon, Trace Of Gold y Western Dancer.De la segunda prueba calificaron Sunscreen, Diabolical Ruler, Scotty Who, Comic Hot Rod y Beau Wizer Image.En la primera prueba para el Senorita Futurity calificaron Julie Who, Steaking Home y Roll On Matilda. En cuarto lugar quedó Victoria de MGM. Y de la segunda prueba lograron el pase a la final African Heat, Let It Roll y Touch Me Ill. El cuarto sitio fue para Santita SS.