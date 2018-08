Tiene Cousins noche perfecta

Denver— Kirk Cousins estuvo perfecto en su primer partido con Minnesota anoche al completar cuatro pases incluyendo un disparo de anotación dirigido a Stefon Diggs en la victoria de exhibición de los Vikingos de 42 a 28 sobre los Broncos de Denver.Case Keenum no fue tan preciso en su debut con Denver.Completó tan sólo uno de cuatro pases por cinco yardas por el transcurso de dos series de jugadas que terminaron en nada, lamentándose tras haber sido sacado del campo, diciendo que “definitivamente quería” que le permitieran jugar por otra posesión. “Seré honesto, quería una serie con algunas jugadas más y lograr una anotación, también”.Cousins, el ex mariscal de Washington, se convirtió en el jugador más valioso de la generación de mariscales en la agencia libre de este año, firmando un contrato completamente garantizado de 84 millones de dólares a tres años con Minneapolis.Dos meses después de conducir a los Vikingos hasta el campeonato de la NFC, Keenum firmó un contrato de 36 millones de dólares a dos años con Denver, y los Broncos intercambiaron a Trevor Siemian con los Vikingos para que sirviera como reemplazo de Cousins –siempre y cuando llegue a vencer a otro ex mariscal de Denver, Kyle Sloter.Con eso se quedaron Paxton Lynch y Chad Kelly compitiendo por un puesto de segundo mariscal en Denver.Después de la serie de jugadas de Cousins –una en la que no tuvo que enfrentarse a Von Miller– Siemian condujo a Minnesota en tres avanzadas que terminaron en anotaciones, más notable aún fue un pase de pantalla dirigido a Doc Thomas con el que se consiguió una anotación de 78 yardas.Siemian quedó en 11 de 17 pases por 165 yardas, dos touchdowns y una intercepción contra su antiguo equipo.Lynch, el ex primer seleccionado que fue en dos ocasiones vencido por Siemian en Denver, quedó con tan sólo 6 de 11 pases por 24 yardas y una intercepción.A pesar de promediar con 17 yardas por aire en la primera mitad, los Broncos estaban abajo 24 a 14 al llegar al medio tiempo gracias al retorno de patada de 78 yardas de Isaiah McKenzie para conseguir un touchdown, y luego la apresurada anotación de 23 yardas del novato Royce Freeman –la única conversión de primera oportunidad de Denver antes del medio tiempo.Kelly lanzó un pase de anotación de 36 yardas dirigido al ala cerrada Matt LaCosse para acercar a Denver en el marcador 27 a 21, y en medio del vitoreo de los fans que clamaban “¡Kelly! ¡Kelly!” el mariscal condujo a Denver en una avanzada de 85 yardas en 11 jugadas, terminando la serie con un pase de 19 yardas en dirección de Phillip Lindsay para poner a los Broncos a la delantera 28 a 27 con 10 minutos restantes de juego.

