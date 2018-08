Pone el cerrojo

Nueva York— Bajo una intensa lluvia, el cubano Aroldis Chapman ponchó al curazoleño Jurickson Profar con la casa llena para poner fin al encuentro, en una victoria de los Yanquis de Nueva York el sábado por 5-3 sobre los Rangers de Texas.El novato dominicano Miguel Andújar rompió el empate con un cuadrangular de dos carreras en el séptimo inning para respaldar otra sólida apertura de Lance Lynn, el nuevo integrante de los Yanquis –que han ganado cinco de sus últimos seis compromisos.Chapman ingresó al duelo para hacerse cargo de la novena entrada y los Rangers trataron de remontar con un pasaporte y un sencillo. En momentos en que el plato comenzaba a convertirse en un lodazal, el taponero cubano asestó un pelotazo al dominicano Adrián Beltré para llenar las bases con dos outs.El zurdo de 30 años cayó en desventaja ante Profar en cuenta de 3-1 antes de recuperarse y hacerlo abanicar en el tercer strike, para apuntarse su 30mo salvamento de la campaña en 32 oportunidades.Profar también fue ponchado con corredores en segunda y tercera para finalizar el séptimo episodio. Texas había empatado la pizarra 3-3 en ese mismo inning luego de otra floja actuación del recién adquirido relevista Zach Britton.El triunfo fue para Dellin Betances (3-3) y la derrota para Chris Martin (1-3).Rays 3, Azulejos 1Toronto— El dominicano Willy Adames pegó dos hits y produjo la carrera decisiva para que los Rays de Tampa Bay se impusieran ayer 3-1 a los Azulejos, con lo que consiguieron su séptima victoria en ocho duelos ante Toronto en esta campaña.Aledmys Díaz bateó un vuelacerca por los Azulejos, que han perdido cinco de siete compromisos.Mallex Smith, el veloz jardinero de los Rays, inauguró el primer inning con un roletazo por encima del montículo. El campocorto cubano Díaz y el intermedista Devon Travis atacaron la pelota pero retrocedieron y ésta pasó entre ambos.Smith aprovechó que dos peloteros de cuadro estaban fuera de su posición para avanzar a la intermedia, y se le acreditó un doblete. Anotó un out después, con un doble de Joey Wendle, apenas pegado a la línea de foul.Ryne Stanek abrió el juego por Tampa Bay y se marchó después de sacar cuatro outs. El dominicano Diego Castillo (3-2) resolvió dos innings y un tercio para llevarse la victoria, y Jamie Schultz laboró dos entradas, en las que toleró el vuelacerca de Díaz.Hunter Wood dio trámite al séptimo capítulo, el venezolano Pedro Alvarado se encargó del octavo y el mexicano Sergio Romo resolvió a la perfección para su 15to rescate en 22 oportunidades.La derrota fue para Sam Gaviglio (2-5).Nacionales 9, Cachorros 4Chicago— Ryan Zimmerman disparó dos jonrones ante un ineficaz Jon Lester y empató la mejor marca de su carrera, con seis impulsadas, para que los Nacionales de Washington doblegaran ayer 9-4 a los Cachorros de Chicago.Zimmerman conectó un vuelacerca de dos carreras en el primer inning, añadió un globo de sacrificio hasta la franja de advertencia en el tercero y puso fin a la labor de Lester con un leñazo de tres vueltas en el cuarto, con lo que la pizarra se colocó en 9-1.El toletero batea para .355 (de 45-16), con cuatro jonrones y 16 empujadas en 14 compromisos desde el mes pasado, cuando salió de la lista de los lesionados.Daniel Murphy conectó también un bambinazo y totalizó tres hits, con lo que ayudó a que Tanner Roark (7-12 ganara su cuarta apertura en fila.Lester (12-5) fue castigado con ocho carreras limpias y 10 imparables en tres innings y dos tercios. El zurdo no ha ganado en sus últimas cinco aperturas por los Cachorros, líderes de la División Central de la Liga Nacional.Cerveceros 4, Atlanta 2Atlanat— Mike Moustakas pegó un doblete de dos carreras en el octavo inning para darle la vuelta a la pizarra, Josh Hader se apuntó un salvamento de dos entradas y los Cerveceros de Milwaukee remontaron para vencer ayer 4-2 a los Bravos de Atlanta.Atlanta llegó al encuentro con una ventaja de un punto porcentual al frente de la División Este de la Liga Nacional y con nueve victorias en 12 partidos. Milwaukee, por su parte, rompió una racha de dos derrotas en fila y se acercó a dos juegos de la punta de la División Central de la Nacional, en poder de los Cachorros.Moustakas, en su juego 14 desde su llegada a Milwaukee en un canje con Kansas City, batea para .285 con ocho carreras impulsadas en 49 turnos al bate.Hader no había lanzado en tres días y tuvo bastante tiempo de descanso antes de su 16ta actuación de dos entradas, al sumar su quinto salvamento en tal situación en el presente año. Enfrentó a tres rivales en el octavo y noveno capítulos, ponchando a tres para su noveno salvamento en 12 oportunidades.Corbin Burnes (3-0) se llevó la victoria al enfrentar a cuatro bateadores en el séptimo episodio.El abridor colombiano Julio Teherán se fue sin decisión por Atlanta al lanzar seis entradas en que recibió par de imparables y una carrera, ponchando a seis. Dio dos bases por bolas.Marineros 3, Astros 2Houston— Ryon Healy aportó tres imparables y produjo la carrera de la ventaja, mientras que Guillermo Heredia realizó una atrapada espectacular que preservó la ventaja en el octavo inning del duelo que los Marineros de Seattle ganaron ayer 3-2 a los Astros de Houston.Seattle se llevó otra victoria en un juego cerrado, e hilvanó su tercer triunfo sobre los Astros, sus rivales en la División Oeste de la Liga Americana. Los Marineros mejoraron esta temporada a una foja de 44-17 en duelos que se han definido por una o dos carreras.

