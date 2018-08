Ciudad de México— Un Azteca con una muy pobre entrada y una cancha en pésimas condiciones, incluso riesgosa, fue escenario del triunfo 3-0 de América sobre Monterrey, que más que ser presa de las Águilas, fue víctima de sus propios errores.Un partido que lucía poco se rompió cuando Jonathan Urretaviscaya chocó con Stefan Medina en su salida, le quitó el balón y equivocó un pase al centro que Matheus Uribe interceptó y envió a Roger Martínez, quien escapó para marcar el 1-0, al 23'.Medina volvió a protagonizar un episodio negro para el Monterrey seis minutos más tarde, cuando una imprudente entrada sobre Guido Rodríguez le costó la tarjeta roja directa, dejando con 10 hombres a su equipo y prácticamente en la lona.Al medio tiempo Rodolfo Pizarro tuvo el momento de mayor protagonismo para Monterrey, aunque no con el balón, sino por los cánticos que La Monumental le dedicó al salir al túnel: "Se la come, Pizarro se la come", ello pese a su amistoso saludo con Miguel Herrera antes del inicio del juego.Sería Bruno Valdez el encargado de terminar con cualquier posibilidad de remontada, pues a los 4 minutos del segundo tiempo se encontró solo en el área para rematar en un tiro de esquina y vencer a Marcelo Barovero.Y por si no hubiera sido suficiente, el arquero regiomontano concedió una pena máxima al derribar en el área a Andrés Ibargüen, que ya lo había driblado, y el propio colombiano se encargaría de convertirla en el 3-0, al 85'.Tras cuatro fechas, ambos equipos quedaron con 9 puntos, aunque la racha de partidos sin ganar en este escenario se extendió a 11 para los Rayados.

