Al rescate

Titular en los dos primeros partidos contra Brasil y Corea del Norte, la portera paseña Emily Alvarado, quien ha cumplido una notable actuación bajo los tres palos con el Tri, tratará de bajar la cortina hoy frente a Inglaterra y contribuir a la clasificación del conjunto mexicano a cuartos de final en la Copa del Mundo Sub-20, ‘Francia 2018’, en un duelo a ‘vencer o morir’ para el conjunto tricolor.Hoy, a las 5:30 horas, el cuadro que dirige Christopher Cuéllar que tiene tres puntos en el Grupo B, saldrá por la victoria para avanzar a la siguiente fase frente a la escuadra europea que lidera el citado sector, con cuatro unidades.De no lograr el éxito, México deberá esperar el resultado del duelo entre Corea del Norte y Brasil, pero un triunfo en la cancha del State de Marville, en Saint-Malo provincia de Bretaña, le permitirá avanzar sin depender de nadie más.A pesar del revés ante Corea del Norte por 2-1 el miércoles anterior, un encuentro en el que México tuvo la ventaja y luego la perdió, Alvarado Natividad, quien suma 180 minutos jugados en la justa, fue factor.Emily, de 20 años y 1.78 metros, realizó buenas atajadas, la más importante, a los 34 minutos de juego cuando achicó muy bien y evitó la anotación de Kyong Yong.A lo largo del torneo, la portera de las Ranas Cornudas de la Universidad Cristiana de Texas (TCU, por sus siglas en inglés), ha recibido cuatro anotaciones, dos de ellas en el histórico triunfo sobre Brasil por 3-2, el domingo anterior y, un par más contra Corea, pero el balance en el plano individual hasta ahora es bueno para la cancerbera mexicoamericana.De los cuatro tantos admitidos, dos han sido en jugadas en las que la zaga mexicana ha perdido el balón en la salida y contra Brasil, Kerolin Nicoli, la dejó sin oportunidad con un golazo.Katty Martínez, anotadora del primer gol verde en el torneo contra Brasil, declaró a la página oficial de la Federación Mexicana de Futbol que las mexicanas lo dejarán todo hoy en el terreno de juego.“Jugaremos los noventa minutos a muerte o los que nos toque, dejaremos el alma en el campo. Sacaremos todo el trabajo que hemos realizado, unidas, como un gran equipo, podremos sacar el resultado”, enfatizó.Aseguró que a las jugadoras del once mexicano no les preocupa lo que pase en el duelo entre coreanas y brasileñas:“Independientemente del resultado del otro partido, nosotras vamos a proponer y hacer nuestro juego y estar plenamente enfocadas para sacar esos tres puntos”, afirmó.

