Rancho Cucamonga, California— El pitcher zurdo Julio Urías continúa dando pasos adelante en su larga rehabilitación de una cirugía en el hombro, con el objetivo de regresar con los Dodgers antes de que finalice la temporada.Urías reportó el viernes pasado con los Quakes de Rancho Cucamonga, sucursal de los Dodgers en Clase A Avanzada, y por la tarde abrió el encuentro ante los Jethawks de Lancaster, equipo finca de los Rockies.El sinaloense, que hoy cumple 22 años de edad, ejecutó 28 lanzamientos en una entrada dos tercios de trabajo, uno de los dos imparables que toleró fue cuadrangular y ponchó a dos.“Con mi recta me sentí muy bien. La curva un poquito... una buena, dos no, pero de ahí en fuera, muy a gusto”, dijo Urías después del juego.Cuestionado sobre la etapa en que se encuentra en su rehabilitación, el originario de Culiacán comento que “ahora ya estoy en competencia, eso me va a ir ayudando a progresar”.La última pregunta que le hicieron fue sobre cuál es el siguiente paso en su rehabilitación, ¿lanzar dentro de cinco días?“Eso no lo sé”, respondió.Urías, con marca de 5-4 en las Mayores, 3.86 de efectividad, 95 ponches, 20 aperturas y 100.1 innings lanzados, se sometió a una operación de la cápsula anterior del hombro izquierdo el 27 de junio del año pasado.En aquel entonces, Andrew Freeman, vicepresidente de operaciones de los Dodgers, estimó el tiempo de recuperación del joven lanzador en entre 12 a 14 meses.El pasado 1 de agosto, el manager Dave Roberts comentó que el equipo proyecta tenerlo de vuelta en un rol como relevo corto, considerando que el pitcher ya alcanza las 94 millas con su bola rápida.El mismo viernes pasado, los Dodgers tuvieron que colocar al cerrador Kelley Jansen en la lista de incapacitados por 10 días debido a una arritmia cardiaca.

