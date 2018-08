Les arrebatan el triunfo

Los Bravos FC Juárez carecieron de buena puntería y contundencia para definir el encuentro, fueron alcanzados en el marcador y rescataron anoche un punto en su visita a los Mineros de Zacatecas, con quienes empataron 1-1, en el Estadio Carlos Vega Villalba, donde mantuvieron el invicto en el Apertura 2018.Elson Dias puso adelante a Ciudad Juárez al 67, Guillermo Martínez igualó el tanteador a nueve minutos del final y así, ambas escuadras dividieron unidades.El choque entre Mineros y Bravos resultó muy accidentado, con muchas faltas y decisiones arbitrales complicadas que dieron pie a la polémica.La batalla inició y en una jugada dentro del área del FC Juárez que el árbitro central José Luis Báez no vio, José Rodríguez jaló de la playera a un rival a los cuatro minutos y no hubo silbatazo.Sin embargo, la jugada más controvertida del cotejo se presentó a los 17 minutos, tras el cobro de un tiro de esquina de Zacatecas.Tras el remate de cabeza de Mineros, el portero Enrique Palos desvió, la pelota se elevó, pegó en el travesaño, superó la línea de gol, bajó y el cancerbero atrapó.Ante los reclamos de los jugadores del cuadro rojo y blanco que pedían el tanto, la asistente Enedina Caudillo no corrió hacia el centro del campo y el marcador no se movió.Cinco minutos después, Lucas Xavier recibió un jalón en el área minera y Báez tampoco silbó.Fuera de ello, las mejores opciones para anotar en el primer tiempo fueron para los Bravos, con un par de acciones para gol de Gabriel Hachen, quien disparó desviado y se las perdió.Cumplido un primer tiempo sin goles, Dias Junior tomó un balón en media cancha, condujo hacia la portería rival y ante la complacencia de los zagueros que no salieron a defender, soltó su disparo desde fuera del área grande y batió al arquero Sebastián Fassi.Con la ventaja fronteriza, Fassi se convirtió en factor luego que realizó una desviada y una atajada a disparos de Leandro Carrijo y mantuvo la mínima diferencia.En los momentos en los que el FC Juárez buscó el segundo tanto, en la agonía del encuentro, Carrijo tuvo otra posibilidad en una jugada derivada de una muy buena combinación entre Hachen y Edy Brambila.Brambila centró por el costado izquierdo, Carrijo Silva intentó controlar el esférico en vez de disparar y la opción se diluyó.Los Mineros fueron por el empate y lo encontraron por medio de Martínez quien recibió un balón que Roberto Nurse le puso con la cabeza y con el pie izquierdo superó a Palos para el 1-1 definitivo.Con la igualada, los Bravos tienen ahora 10 unidades y el próximo sábado 18 recibirán a la Jaiba Brava del Tampico Madero FC, en la fecha cinco.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.