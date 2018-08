Contra la adversidad

Saber que por una cuestión hereditaria es alto el riesgo de que pueda adquirir diabetes, hizo que Gabriel Bárcenas desde muy joven le tomara más gusto al deporte y que a los 53 años de edad haya logrado el triunfo en los 50 y 100 metros planos del evento regional Senior Olympics, con lo cual logró su calificación a la etapa nacional en la categoría 52-54 años.Entrenador personal en los gimnasios EP Fitness desde el año 2000, Bárcenas comenta que para esa competencia que se llevó a cabo en la Montwood High School, entrenó durante seis semanas, con algunas lastimaduras y con unas cuantas libras de más.“Entrené como seis semanas después de unas lastimaduras y tenía que comprar unos spike, pero me dio dolor pagar 180 dólares para un evento de diez segundos, entonces hallé unos más baratos, pero son de mujer, o sea, con tenis de mujer, seis semanas de entrenamiento y poquito pasado de peso califiqué para los nacionales, de hecho estoy a un segundo de 50 metros planos y 100 metros planos, califiqué para los dos eventos”.El récord nacional en los 50 metros planos de su categoría es de 6.58 segundos, según dijo Bárcenas, y agregó que él calificó con un tiempo de 7.57, lo que le da la confianza de que con más tiempo de entrenamiento, sin lesiones y unas libras menos puede hacer un buen papel en la competencia nacional.“El nacional es hasta junio del año que entra en Albuquerque, por lo que tengo todo un año para quitarme las veintitantas librillas. En un momento dado al correr los 50 metros planos pisé y me lastimé la planta horriblemente, aun así corrí los 100 metros, pero ya estaba lastimado y apenas me ando alivianando”.-¿Por qué le gusta tanto hacer ejercicio?“A mi abuelo le da diabetes y a mi padre, mis tíos, todo mundo tiene diabetes, entonces es algo que está conmigo, y aunque hasta la fecha todavía hago ejercicio, está latente el miedo a que te dé también porque es una enfermedad muy dura y mi padre ahorita está muy malito, no camina ya, yo soy su enfermero los fines de semana. Pero más que nada por cuestión de salud porque en mi familia corre mucha diabetes”.Bárcenas nació y creció en Juárez, donde estudió en el Colegio Independencia, después en la escuela Pedro S. Varela, de ahí pasó a la federal 4, a la preparatoria Altavista y en 1981 su madre lo lleva a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Estudió en El Paso High School y fue tres años a UTEP, aunque no terminó su carrera porque decidió contraer matrimonio.Otro de los aspectos en los que Bárcenas siempre ha sido fuerte y dominador, es en el ejercicio de las lagartijas, donde posee un récord de haber hecho mil en 29 minutos junto con un cliente del gimnasio.“Fueron normales, de puño, inclinadas, declinadas, de dedos, de todo, y nos aventamos en 29 minutos mil lagartijas. Descansamos cinco veces de un minuto más o menos, pero es un récord personal que ni yo sabía que podía hacer”.Gabriel BárcenasLugar de nac.: Cd JuárezFecha de nac.: 30 de noviembre de 1964Edad: 53 añosEstatura: 1.60 m, 5’3

