Lucen de inicio

East Rutherford, N.J.— Baker Mayfield y Saquon Barkley estuvieron a la altura de las expectativas, ya que los dos fueron seleccionados en primer lugar en el Draft de la NFL, durante su primera actuación en el partido de ayer en el que los Cafés de Cleveland derrotaron a los Gigantes de Nueva York por marcador de 20-10.Al reemplazar al mariscal titular Tyrod Taylor al final del primer período, Mayfield completó 11 de 20 pases para 212 yardas, logró dos anotaciones y convirtió dos cuartas oportunidades para anotar con sus pies.El ganador del Trofeo Heisman, quien fue seleccionado en primer lugar en total en el Draft, conectó con el ala cerrado David Njoku un pase para anotación de 10 yardas para coronar una jugada de 14 saques, logrando avanzar 72 yardas en su segunda serie.Concluyó su debut con un pase de 54 yardas hacia su compañero, el novato Antonio Callaway.Taylor, quien se esperaba que el entrenador Hue Jackson lo eligiera como titular, mientras Mayfield aprendía durante esta temporada, completó los cinco pases en dos jugadas, incluyendo un pase para anotación de 36 yardas que lanzó a Njoku, quien es nativo de Nueva Jersey. Barkley, quien fue seleccionado en el segundo lugar, electrizó a sus fanáticos en el estadio MetLife, al atrapar un pase de Eli Manning en la primera jugada desde la línea de golpeo y logró correr 39 yardas con el balón por la lateral, frente a la banca de los Gigantes.Acereros 31- Águilas 14Filadelfia.— Landry Jones y Josh Dobbs lanzaron pases para anotación, ya que las Águilas, que son los campeones defensores del Supertazón, descansaron a varios titulares incluyendo a los mariscales Carson Wentz y Nick Foles.Nate Sudfeld lanzó un par de pases para anotación y dos intercepciones.Ben Roethlisberger y Antonio Brown estuvieron en la banca de los Acereros, Le’Veon Bell aún no ha firmado su contrato con la franquicia.Jones completó los cuatro pases que lanzó para 83 yardas, incluyendo un pase para anotación de 71 yardas que envió a JuJu Smith Schuster en el primer período.Smith Schuster dio un salto para atrapar el pase por encima de Rasul Douglas en la yarda 33 y corrió sin ser tocado hasta la zona de anotación.Panteras 28 – Bills 23Orchard Park, N.Y.— La rivalidad del receptor Kelvin Benjamin de los Bills con su excompañero de las Panteras, el mariscal Cam Newton, continuó antes y durante la victoria que tuvo Carolina en el primer partido de la pretemporada.Primero, los dos intercambiaron palabras en el campo aproximadamente 90 minutos antes de que iniciara el partido.Luego, desempeñaron papeles cruciales en los acarreos para anotación en el primer período.Benjamin atrapó cuatro pases para 59 yardas, incluyendo una recepción para anotación de 28 yardas de Nathan Peterman en la primera posesión de Búfalo.Newton respondió en la siguiente posesión, completando 4 de 5 intentos para 67 yardas como parte de un acarreo de 85 yardas coronado por una jugada de 2 yardas de Christian McCaffrey.Bengalíes 30 – Osos 27Cincinnati.— Andy Dalton tuvo un sólido debut en la renovada ofensiva de Cincinnati, lanzando un par de pases para anotación.La temporada pasada, los Bengalíes ocuparon el último lugar en la liga en cuanto a la ofensiva, siendo el peor desempeño que han tenido en la historia de la franquicia.Renovaron su porosa línea ofensiva, y el coordinador Bill Lazor le inyectó más diversidad al libro de jugadas. Eso quedó de manifiesto en su primer partido. Dalton completó 6 de 8 lanzamientos para 103 yardas, y también cuatro pases de por lo menos 20 yardas.También tuvo una intercepción que no fue su culpa ---John Ross cayó al correr en su ruta, mientras que Kyle Fuller regresó el pase 47 yardas hacia la zona de anotación.Los Osos, que tienen un récord de 0-2, descansaron a la mayoría de sus titulares durante la derrota por marcador de 17-16 que tuvieron ante los Cuervos en el partido del Salón de la Fama, incluyendo al mariscal Mitchell Trubisky.Su debut en la pretemporada no estuvo muy bien.Santos 24- Jaguares 20Jacksonville, Fla.— Blake Bortless completó 6 de 9 pases para 53 yardas y anotó inesperadamente.Bortless estuvo decidido en la bolsa de protección y casi logró una actuación perfecta en una serie de jugadas, lo cual es una mejoría significativa respecto a la manera en que inició su pretemporada hace un año.En el 2017, tuvo cinco intercepciones en el campamento de entrenamiento y siguió teniendo problemas durante las prácticas conjuntas con Nueva Inglaterra.Fue enviado dos semanas a la banca durante la pretemporada y tuvo que ganarse el puesto de titular.Un año después, su puesto como titular es tan sólido como el de cualquier jugador en el equipo.Eso lo demostró en contra de los Santos.Bucaneros 26 – Delfines 24Miami Gardens, Fla.— Chandler Catanzaro, el pateador de los Bucaneros, logró un gol de campo de 26 yardas cuando restaban 23 segundos en el partido, coronando una jugada de 67 yardas y consiguiendo la victoria.Ryan Tannehill completó pases en las primeras cuatro jugadas, después de regresar de dos lesiones graves en la rodilla izquierda, consiguiendo una jugada de 40 yardas que terminó con un fallido gol de campo en su única serie.En su primera participación desde diciembre del 2016, no fue certero en los dos últimos lanzamientos y terminó con 4 de 6 para 32 yardas.Jameis Winston de Tampa Bay jugó en el segundo período en contra del segundo equipo de Miami y fue el mejor del grupo de las reservas con 10 puntos con acarreos de 32 y 40 yardas.Completó 11 de 13 para 102 yardas en cuatro jugadas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.