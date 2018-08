Suspenden a Japhet Amador por dopaje

Tokio— El toletero mexicano Japhet Amador fue suspendido seis meses en el beisbol profesional de Japón por un caso de dopaje.Amador había estado sin jugar desde el 3 de agosto por dolores abdominales. El pelotero de 31 años dio positivo por las sustancias prohibidas clortalidona y furosemida, informó la NPB (las siglas de la liga japonesa) ayer.Ambas sustancias son diuréticos que se emplean para el tratamiento de la presión alta. Los diuréticos están prohibidos porque se pueden usar para encubrir la presencia de sustancias para mejorar el rendimiento en el flujo sanguíneo.En 62 partidos para los Rakuten Eagles este año, Amador batea para .269 con 20 jonrones.Amador llegó a los Eagles en 2016, un año después de liderar la liga mexicana en cuadrangulares.Puede jugar con CharrosJaphet Amador apelará la suspensión de seis meses que le impuso la Liga de Beisbol Profesional de Japón por violar las reglas de dopaje, pero si al final resulta culpable, anunciará su retiro como jugador.Dicha sanción no afecta su situación contractual con los Charros de Jalisco debido a que la Liga Mexicana del Pacífico se rige por las políticas de la Confederación del Caribe y no por las de Grandes Ligas (como la de Japón) y podrá reportar sin problema a la pretemporada del equipo tapatío, la cual comenzará en la semana del 10 de septiembre, con fecha exacta por confirmar.El toletero dio a conocer sus sensaciones y postura ante esta situación por medio de mensajes en su cuenta de Twitter.“Gracias por sus buenas vibras y no estoy justificándome cometí (sic) un error con una sustancia que no se aún cual me dio positivo pero asumo mi responsabilidad y doy la cara, no estoy aquí para que digan pobre de Amador sino doy la cara a todo el mundo y si fue por otra cosa yo mismo me retiraré del beisbol”, escribió quien en verano juega para las Águilas Doradas de Rakuten.“Una sustancia que me dieron para el gym en Japón y otro un esprai (sic) para la barba nunca en mi carrera e hecho trampa con sustancias e tenido imensidades (sic) de doping y jamás y ahora me salió una sustancia que no es deroga ni anabolismos nada de esa cosa espero los estudios para aclarar”.La suspensión de Amador será vigente hasta el 8 de febrero de 2019.