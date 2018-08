Es el dinero la discordia

Óscar Montes, principal inversionista de Indios de Ciudad Juárez, señalado por el jurisdiccional Juan Pedro Plascencia y por algunos jugadores de la tribu de desplazarlo de sus funciones, en alianza con el manager Marcelo Juárez, consideró estas acusaciones ‘justificaciones infantiles’ tras la derrota ante Parral en playoffs y la mala campaña del conjunto y responsabilizó a los peloteros de no asumir su parte en esta eliminación.“Aquí, yo creo que lo único correcto es que cada quien debiera haber asumido su responsabilidad en lugar a salir a dar justificaciones; yo las considero infantiles, tratar de echarle la culpa a otras personas”, expuso.Montes manifestó que no tuvo ninguna injerencia en el tema deportivo en Indios.“Absolutamente. Es una decisión que era de Juan Pedro y de Marcelo. Yo lo único [a lo] que me dediqué es a apoyar económicamente al equipo. Yo no tomé ninguna decisión de carácter deportivo. Yo no puse jugadores, yo no quite jugadores, para nada, yo no me inmiscuí en eso. No tengo tiempo de andarme metiendo en eso”, aseguró.El patrocinador manifestó que Plascencia Chávez no hizo las contrataciones adecuadas de peloteros, en especial, en el pitcheo, y protegió a sus amigos.“Voy a contar la historia; a Juan Pedro, desde un inicio se le dio carta abierta para contratar jugadores, para que consiguiera buenos pitchers. Después, con el transcurso de la temporada, de repente, nos damos cuenta que pudimos haber traído un par de buenos pitchers, hasta tres, incluso. Sin embargo, Juan Pedro no lo hizo por proteger a sus amigos. Ése es el problema, quiso proteger a sus amigos y no se trajeron”, externó.Montes, quien indicó que la presente administración presenta una pérdida económica de 2.5 millones de pesos y los Indios tenían una nómina semanal de 280 mil pesos por semana debido en parte a los ‘gastos exorbitantes’ de Plascencia, apuntó que el directivo dejó una plaza vacante para un jugador foráneo en el roster de Indios y al único pitcher bueno que trajo fue a Luis Fernando Miranda.“Pudimos haber traído un foráneo y no lo trajo, todo por proteger a sus amigos”, fustigó.Entre los amigos de Plascencia señaló al pitcher Aarón Aguilar y al tercera base Óscar Sigala, quienes lo apoyaron públicamente.Montes mencionó que Francisco Javier Fierro, presidente de la Liga Estatal de Beisbol, se enteró de los problemas con Juan Pedro Plascencia –de quien dijo, amenazó con renunciar–, en la jornada dos o tres del estatal, lo apoyó moralmente, trató de tranquilizarlo para que no renunciara y evitar así situaciones extradeportivas.A su vez, el patrocinador le dio un sueldo de 10 mil pesos semanales, mencionó.Montes detalló que la mayor fricción entre ambos se dio en abril, antes del inicio de la temporada.“Él agarra poquito más de medio millón de pesos para la venta de palcos y le estamos pidiendo que los justifique desde principios de abril y al día de hoy no ha justificado ese medio millón de pesos”, comentó.‘Lo tengo documentado’: PlascenciaJuan Pedro Plascencia respondió a Montes en torno al señalamiento de un medio millón de pesos no justificado y comentó que al inicio de su administración, para pagar gastos del torneo regional, la directiva a su cargo empezó a vender palcos en el estadio ‘Juárez Vive’.“Con eso empezamos a pagar los gastos del regional, vuelos de avión, gastos de jugadores, viáticos, una casa, compramos algunos muebles, se pagaron, inclusive una de las veces, una reparación de un vehículo de uno de los jugadores que vinieron”, dijo.Enfatizó que esta cantidad (500 mil pesos) la tiene debidamente comprobada y sustentada con recibos de jugadores firmados por ellos, con boletos de avión y noches de hospedaje en hoteles, money orders en su poder y, en el momento en que se requiera, las presentará.Plascencia puntualizó que es a Francisco Javier Fierro, presidente de la Liga Estatal de Beisbol a quien tiene que rendirle cuentas y no a Montes.“Mi pregunta es, quién es Óscar Montes para estarme exigiendo, con qué personalidad se ostenta Óscar Montes para exigirme que le compruebe a él esos gastos. A mí, formalmente, quien me tiene que exigir la comprobación de esos gastos es Javier Fierro”, expuso.Apuntó que este recurso obtenido por la venta de palcos es el único que manejó en toda la temporada, pues después Montes tomó el control y él ya no vio un solo peso y tampoco pagó la nómina.“No sé cuántas personas entraron al estadio, no sé cuanta cerveza se vendió, yo no manejaba ni siquiera la nómina”, declaró.